राहुल गांधी की औकात नहीं, कौन सीरियसली लेता है..., प्रशांत किशोर का कांग्रेस सांसद पर हमला

मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, ‘राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बिहार में कोई औकात नहीं है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में राजद के पिछल्लगू दल हैं। ये जंगलराज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे। राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है?'

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इस बीच नेताओं की जुबान भी अब तीखी होती जा रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में राहुल गांधी की कोई औकात नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस तेजस्वी यादव और राजद की पिछल्लगू है। इतना ही नहीं प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है।

दरअसल राहुल गांधी रविवार को वोटर अधिकार यात्रा के तहत पूर्णिया और अररिया जिले में मौजूद थे। यहां उन्होंने महागठबंधन के नेताओं के साथ सड़क पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली और अररिया में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है।

मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, ‘राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बिहार में कोई औकात नहीं है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में राजद के पिछल्लगू दल हैं। ये जंगलराज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे। राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? ये लोग चल रहे हैं बिहार में। अभी चलिए तो कोई असर है। कोई देख रहा है कि कौन हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी के लिए महागठबंधन जितनी ताकत लगा कर उनकी सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है। उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं।’