प्रशांत किशोर बोले- नितिन नवीन को BJP का बॉस बनाना काम नहीं आया, फ्यूचर प्लान बताया
प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर के नितिन नवीन को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया। फिर भी जनता ने बीजेपी को हरा दिया।
Prashant Kishor News: बांकीपुर के नव निर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने कहा है कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की रणनीति काम नहीं आई। नवम्बर में जिस सीट पर भाजपा उम्मीदवार को प्रचंड जीत मिली वहीं पार्टी बुरी तरह से हार गई। बांकीपुर के लोगों ने पार्टी, जाति, धर्म की दीवार तोड़कर मतदान किया। जनता ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को स्पष्ट संदेश दिया है कि जिस नेतृत्व को बिहार में थोपा गया है वह मंजूर नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि विधायक के तौर पर वे पूरे बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। तीन महीनों में बांकीपुर में परिवर्तन दिखने लगेगा।
चुनाव परिणाम आने के बाद पीके ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लिए और खासकर बांकीपुर के लिए गौरव की बात है कि यहां के नेता नितिन नवीन को मोदी जी ने इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन, वोट लेने का यह फार्मूला काम नहीं आया क्योंकि, अब लोग अनाज और खैरात के लिए वोट देना नहीं चाहते बल्कि, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के सवाल पर मतदान करना चाहते हैं। कहा कि अगले तीन महीनों में बांकीपुर में विजिवल चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। एक से दो सालों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा ताकि राज्य भर के 242 विधायक यहां से सीख लेकर अपने क्षेत्र को बेहतर बना सकें। बांकीपुर एक पैमाना सेट करेगा।
उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे पूरे बिहार के लोगों के खुले हैं जो जन सुराज पर विश्वास करते हैं। जो यह समझते हैं कि बिहार में दो धारा(बीजेपी, राजद) से आगे राजनीति नहीं हो सकती। उनके लिए बांकीपुर का चुनाव परिणाम एक सबक है कि प्रयास करने से यह काम हो सकता है। जनता के लिए जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर काम करने वाले को जनता स्थान देती है।
पीके ने कहा कि जन सुराज पंचायती राज चुनाव में दलगत आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएगा। सभी वार्ड से लेकर जिला परिषद तक हमारे वर्कर चुनाव लड़ेंगे। राज्य के कोई भी व्यक्ति जो व्यवस्था से पीड़ित हैं उनके लिए जन सुराज तैयार रहेगा। यह भी ऐलान किया है कि जेएसपी का गठबंधन जनता के साथ है और रहेगा। किसी पार्टी के साथ अलायंस की कोई योजना नहीं है। जन सुराज पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। पूरे बिहार को दिखाना है कि अच्छे जन प्रतिनिधियों को चुनकर लाने से सही काम होता है।
बांकीपुर में बीजेपी के बड़े चेहरों के बूथ पर नीरज सिन्हा से अधिक वोट प्रशांत किशोर को मिले। पीके ने दावा किया कि बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस समेत सभी दलों के समर्थकों ने उन्हें अपना अपना वोट दिया। जिन्होंने उन्हें समर्थन नहीं दिया उनके लिए भी वह समान रूप से विधायक हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें