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भरत तिवारी एनकाउंटर: 15 दिन में न्याय मिले वरना सम्राट चौधरी का घर घेरेंगे, महापंचायत में गरजे प्रशांत किशोर

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, आरा
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भरत तिवारी एनकाउंटर: भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आयोजित महापंचायत में प्रशांत किशोर खूब गरजे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर न्याय नहीं हुआ तो वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घर घेर लेंगे। 

भरत तिवारी एनकाउंटर: 15 दिन में न्याय मिले वरना सम्राट चौधरी का घर घेरेंगे, महापंचायत में गरजे प्रशांत किशोर

भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत में भारी भीड़ जुटी है। सभी लोगों ने एक साथ भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ प्रकरण को लेकर बिलौटी गांव में बुधवार को आयोजित महापंचायत में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि 15 दिनों तक न्याय नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव किया जाएगा।

उन्होंने पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाया और कहा कि इस मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं, बल्कि कार्यरत न्यायाधीश की निगरानी में करानी होगी। प्रशांत किशोर ने इस मामले में गृह विभाग और एसटीएफ की भूमिका की जांच की भी मांग की। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच तभी निष्पक्ष मानी जाएगी, जब इसके दायरे में गृह विभाग, डीजीपी समेत मामले से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारी और संबंधित व्यक्ति शामिल हों। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले को पूरी तरह से मिस हैंडल किया। समाज का दबाव बढ़ा, तो छोटे पदाधिकारियों की बलि चढ़ाकर अपनी जान बचाना चाह रही है।

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पीके ने कहा कि भरत तिवारी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। गंगा के कटाव से प्रभावित जवईनिया गांव के करीब 70 परिवार विस्थापित होकर आया था। उनको बिजली और पानी मिले, उसकी लड़ाई भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे। इस महापंचायत में जुटे लोगों ने भरत तिवारी पर गोली चलाने का आदेश देने वाले वरीय पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई और भरत तिवारी के परिजनों पर दर्ज वापस लेने की मांग की। साथ ही लोगों ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण तिवारी का जब्त मोबाइल वापस किया जाए और पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा राशि और सदस्य को नौकरी दी जाए।

इस महापंचायत में ग्रामीणों और परिजनों की ओर से लगातार घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई जा रही थी। पूरा इलाका शहीद भरत भूषण तिवारी अमर रहें और न्याय दो जैसे नारों से गूंजता रहा। महापंचायत को लेकर गांव से लेकर एनएच 922 तक व्यापक तैयारियां की गई थीं। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। गांव में स्थापित शहीद भरत नगर जवइनिया का बोर्ड भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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