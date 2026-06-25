भरत तिवारी एनकाउंटर: 15 दिन में न्याय मिले वरना सम्राट चौधरी का घर घेरेंगे, महापंचायत में गरजे प्रशांत किशोर

भरत तिवारी एनकाउंटर: भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आयोजित महापंचायत में प्रशांत किशोर खूब गरजे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर न्याय नहीं हुआ तो वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घर घेर लेंगे।

भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत में भारी भीड़ जुटी है। सभी लोगों ने एक साथ भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ प्रकरण को लेकर बिलौटी गांव में बुधवार को आयोजित महापंचायत में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि 15 दिनों तक न्याय नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव किया जाएगा।

उन्होंने पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाया और कहा कि इस मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं, बल्कि कार्यरत न्यायाधीश की निगरानी में करानी होगी। प्रशांत किशोर ने इस मामले में गृह विभाग और एसटीएफ की भूमिका की जांच की भी मांग की। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच तभी निष्पक्ष मानी जाएगी, जब इसके दायरे में गृह विभाग, डीजीपी समेत मामले से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारी और संबंधित व्यक्ति शामिल हों। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले को पूरी तरह से मिस हैंडल किया। समाज का दबाव बढ़ा, तो छोटे पदाधिकारियों की बलि चढ़ाकर अपनी जान बचाना चाह रही है।

पीके ने कहा कि भरत तिवारी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। गंगा के कटाव से प्रभावित जवईनिया गांव के करीब 70 परिवार विस्थापित होकर आया था। उनको बिजली और पानी मिले, उसकी लड़ाई भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे। इस महापंचायत में जुटे लोगों ने भरत तिवारी पर गोली चलाने का आदेश देने वाले वरीय पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई और भरत तिवारी के परिजनों पर दर्ज वापस लेने की मांग की। साथ ही लोगों ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण तिवारी का जब्त मोबाइल वापस किया जाए और पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा राशि और सदस्य को नौकरी दी जाए।