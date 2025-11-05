Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishor returns his ancestral village Konar after many years seeks votes for Ritesh Pandey in Kargahar
प्रशांत किशोर सालों बाद पैतृक गांव कोनार पहुंचे; जोरदार स्वागत, करगहर में रितेश पांडेय के लिए मांगे वोट

प्रशांत किशोर सालों बाद पैतृक गांव कोनार पहुंचे; जोरदार स्वागत, करगहर में रितेश पांडेय के लिए मांगे वोट

संक्षेप: बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान बुधवार को प्रशांत किशोर अपने पैतृक गांव कोनार पहुंचे। बरसों बाद पहुंचे पीके का गांववालों ने जोरदार स्वागत किया। उनका गांव सासाराम के करगहर विधानसभा क्षेत्र में है। इस सीट से जन सुराज ने रितेश पांडेय को प्रत्याशी बनाया है।

Wed, 5 Nov 2025 03:13 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सासाराम
share Share
Follow Us on

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का जोरदार चुनाव प्रचार जारी है। बुधवार को उन्होने सासाराम की करगहर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान रोड शो निकला। इस सीट से जन सुराज प्रत्याशी रितेश पांडेय के लिए वोट मांगे। इस दौरान वे बरसों बाद अपने पैतृक गांव कोनार पहुंचे। पीके के स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी। उनका गांव करगहर विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। गावं वाले भी प्रशांत किशोर की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। कोनार गांव, जिला मुख्यालय सासाराम से 8 किलोमीटर दूर सासाराम-चौसा पथ पर स्थित है। सड़क किनारे ही प्रशांत किशोर का मकान है, जो उनके दादा तथा पिता ने बनवाया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार की सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद से प्रशांत किशोर के गांववाले उनके आने के इंतजार कर रहे थे। जो बुधवार को खत्म हो गया। जब चुनाव प्रचार के दौरान पीके अपने पुश्तैनी गांव पहुंच गए।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बताया जा रहा है कि वे सालों बाद अपने गांव कोनार पहुंचे हैं। पीके के पिता डॉ. श्रीकांत पांडे इलाके के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बाद में प्रशांत किशोर का परिवार कोनार से निकलकर बक्सर में शिफ्ट कर गया। दो भाइयों में प्रशांत सबसे छोटे हैं। सासाराम चौसा पथ पर कोनार में बड़ा सा पुश्तैनी मकान बना है, जो अब खाली पड़ा है। रिश्तेदार केदार पांडे मकान की देखरेख करते हैं।

ये भी पढ़ें:रितेश पांडे के सपोर्ट में करगहर में भोजपुरी कलाकारों का मेला, JSP के लिए रोड शो
ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर को शत्रुघ्न सिन्हा का साथ; जन सुराज के केसी सिन्हा को वोट देने कहा
ये भी पढ़ें:PK के चुनाव नहीं लड़ने से किसको फायदा, JDU को कितनी सीटें? सर्वे ने बताया

करगहर से भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय जन सुराज के प्रत्याशी हैं। जिनके लिए पीके प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान वे अपने गांव भी पहुंच गए। आपको बता दें प्रशांत किशोर की जन सुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनावी रैलियों में पीके के निशाने पर महागठबंधन और एनडीए दोनों की रहते हैं। बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग है।