प्रशांत किशोर सालों बाद पैतृक गांव कोनार पहुंचे; जोरदार स्वागत, करगहर में रितेश पांडेय के लिए मांगे वोट

संक्षेप: बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान बुधवार को प्रशांत किशोर अपने पैतृक गांव कोनार पहुंचे। बरसों बाद पहुंचे पीके का गांववालों ने जोरदार स्वागत किया। उनका गांव सासाराम के करगहर विधानसभा क्षेत्र में है। इस सीट से जन सुराज ने रितेश पांडेय को प्रत्याशी बनाया है।

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का जोरदार चुनाव प्रचार जारी है। बुधवार को उन्होने सासाराम की करगहर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान रोड शो निकला। इस सीट से जन सुराज प्रत्याशी रितेश पांडेय के लिए वोट मांगे। इस दौरान वे बरसों बाद अपने पैतृक गांव कोनार पहुंचे। पीके के स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी। उनका गांव करगहर विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। गावं वाले भी प्रशांत किशोर की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। कोनार गांव, जिला मुख्यालय सासाराम से 8 किलोमीटर दूर सासाराम-चौसा पथ पर स्थित है। सड़क किनारे ही प्रशांत किशोर का मकान है, जो उनके दादा तथा पिता ने बनवाया था।

बिहार की सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद से प्रशांत किशोर के गांववाले उनके आने के इंतजार कर रहे थे। जो बुधवार को खत्म हो गया। जब चुनाव प्रचार के दौरान पीके अपने पुश्तैनी गांव पहुंच गए।

बताया जा रहा है कि वे सालों बाद अपने गांव कोनार पहुंचे हैं। पीके के पिता डॉ. श्रीकांत पांडे इलाके के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बाद में प्रशांत किशोर का परिवार कोनार से निकलकर बक्सर में शिफ्ट कर गया। दो भाइयों में प्रशांत सबसे छोटे हैं। सासाराम चौसा पथ पर कोनार में बड़ा सा पुश्तैनी मकान बना है, जो अब खाली पड़ा है। रिश्तेदार केदार पांडे मकान की देखरेख करते हैं।