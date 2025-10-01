मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल पर जन सुराज अब चुप क्यों? प्रशांत किशोर का दावा गजब है

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने शुरुआत में भाजपा और जदयू के पांच नेताओं के खिलाफ विविधता भरे आरोप लगाए थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी ही टारगेट पर बचे दिख रहे हैं।

जन सुराज पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) पर हमले की शुरुआत में पांच बड़े नेताओं सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, मंगल पांडेय और संजय जायसवाल पर अलग-अलग तरह के आरोप लगाए थे। प्रशांत सोमवार को जब मीडिया के सामने आए तो सम्राट और अशोक के अलावा तीन नेताओं पर नहीं बोले। कुछ लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर सेटिंग की अटकलें लगा रहे हैं।

प्रशांत किशोर ने अब कहा है कि जन सुराज पार्टी कोई जांच एजेंसी नहीं है कि चुनाव छोड़कर यही करते रहे। उन्होंने कहा कि उनका काम भ्रष्ट नेताओं को जनता के सामने नंगा करना था। उन्होंने कहा कि जिसने गलती मान ली और चुप हो गए, उस पर आगे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वह बात जनता के सामने आ गई। प्रशांत ने कहा कि जो गलती नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ किस्त जारी करते रहेंगे।