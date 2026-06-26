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बांकीपुर लड़ने को तैयार प्रशांत किशोर, कहा- भाजपा का किला तोड़ने को जो करना पड़े करेंगे

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर खुद उपचुनाव लड़ने को तैयार हैं। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी।

बांकीपुर लड़ने को तैयार प्रशांत किशोर, कहा- भाजपा का किला तोड़ने को जो करना पड़े करेंगे

जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार के पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में 40-45 साल का भारतीय जनता पार्टी (BJP) का किला तोड़ने के लिए जो करना पड़े, वो करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायकी छोड़ने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई थी, जिस पर आगामी महीनों में उपचुनाव होना है। पिछले बिहार चुनाव में बुरी तरह हारी पीके की जन सुराज पार्टी बांकीपुर उपचुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। अब प्रशांत किशोर ने संकेत दिए हैं कि यहां से वह खुद प्रत्याशी हो सकते हैं।

पीके और उनकी पार्टी ने कई दिनों से बांकीपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। जन सुराज की ओर से लगातार अलग-अलग वर्ग के लोगों के साथ बैठकें हो रही हैं। प्रशांत किशोर भी बुद्धिजीवियों, व्यापारियों और अन्य वर्ग के लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। पिछले दिनों जब पीके से बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि यह पार्टी तय करेगी।

अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा, "बांकीपुर में भाजपा का किला तोड़ने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, वो किया जाएगा। अगर उसके लिए मुझे खुद लड़ना पड़े, तो लड़ा जाएगा।" बता दें कि जन सुराज पार्टी के बांकीपुर उपचुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही पीके के यहां से प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें चल रही हैं। हालांकि, अभी तक पार्टी की ओर से उम्मीदवार का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

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भाजपा का गढ़ है बांकीपुर विधानसभा

पटना शहर की बांकीपुर विधासनभा सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। साल 1995 से लगातार यहां भाजपा का कमल खिलता रहा है। यह सीट अन्य सभी दलों के लिए एक चुनौती के रूप में मानी जाती है। बांकीपुर सीट (2008 से पहले पटना पश्चिम) भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार 4 बार विधायक बने थे।

उनके निधन के बाद नितिन नवीन ने 2006 में उपचुनाव जीता। इसके बाद से वह लगातार बांकीपुर से विधायक बनते रहे। कांग्रेस, राजद और वाम दल समेत अन्य सभी दल नवीन परिवार के गढ़ को तोड़ नहीं सके। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर से नितिन नवीन ने आरजेडी की रेखा कुमारी को 51 हजार वोटों के अंतर से हराया था। जन सुराज पार्टी ने यहां वंदना कुमारी को टिकट दिया था, जो महज 7717 वोट हासिल कर पाईं।

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बांकीपुर उपचुनाव कब होगा?

नितिन नवीन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा चले गए। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मार्च 2026 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बांकीपुर सीट खाली हो गई। नियमों के अनुसार, अक्टूबर 2026 से पहले यहां उपचुनाव कराना अनिवार्य है।

बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार

आगामी महीनों में होने वाले बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के रूप में इस सीट से भाजपा मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी मुखर होकर प्रचार में जुट गई है। वहीं, विपक्षी महागठबंधन से आरजेडी, कांग्रेस के अलावा वाम दल भी दावेदारी जता सकते हैं।

पिछले साल हुए बिहार चुनाव और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला विधानसभा उपचुनाव होगा। साथ ही नितिन नवीन का गृह क्षेत्र होने की वजह से भी बिहार समेत देश भर के लोगों की निगाहें इस उपचुनाव पर टिकी रहेंगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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