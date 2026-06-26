बांकीपुर लड़ने को तैयार प्रशांत किशोर, कहा- भाजपा का किला तोड़ने को जो करना पड़े करेंगे

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर खुद उपचुनाव लड़ने को तैयार हैं। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार के पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में 40-45 साल का भारतीय जनता पार्टी (BJP) का किला तोड़ने के लिए जो करना पड़े, वो करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायकी छोड़ने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई थी, जिस पर आगामी महीनों में उपचुनाव होना है। पिछले बिहार चुनाव में बुरी तरह हारी पीके की जन सुराज पार्टी बांकीपुर उपचुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। अब प्रशांत किशोर ने संकेत दिए हैं कि यहां से वह खुद प्रत्याशी हो सकते हैं।

पीके और उनकी पार्टी ने कई दिनों से बांकीपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। जन सुराज की ओर से लगातार अलग-अलग वर्ग के लोगों के साथ बैठकें हो रही हैं। प्रशांत किशोर भी बुद्धिजीवियों, व्यापारियों और अन्य वर्ग के लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। पिछले दिनों जब पीके से बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि यह पार्टी तय करेगी।

अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा, "बांकीपुर में भाजपा का किला तोड़ने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, वो किया जाएगा। अगर उसके लिए मुझे खुद लड़ना पड़े, तो लड़ा जाएगा।" बता दें कि जन सुराज पार्टी के बांकीपुर उपचुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही पीके के यहां से प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें चल रही हैं। हालांकि, अभी तक पार्टी की ओर से उम्मीदवार का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

भाजपा का गढ़ है बांकीपुर विधानसभा पटना शहर की बांकीपुर विधासनभा सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। साल 1995 से लगातार यहां भाजपा का कमल खिलता रहा है। यह सीट अन्य सभी दलों के लिए एक चुनौती के रूप में मानी जाती है। बांकीपुर सीट (2008 से पहले पटना पश्चिम) भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार 4 बार विधायक बने थे।

उनके निधन के बाद नितिन नवीन ने 2006 में उपचुनाव जीता। इसके बाद से वह लगातार बांकीपुर से विधायक बनते रहे। कांग्रेस, राजद और वाम दल समेत अन्य सभी दल नवीन परिवार के गढ़ को तोड़ नहीं सके। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर से नितिन नवीन ने आरजेडी की रेखा कुमारी को 51 हजार वोटों के अंतर से हराया था। जन सुराज पार्टी ने यहां वंदना कुमारी को टिकट दिया था, जो महज 7717 वोट हासिल कर पाईं।

बांकीपुर उपचुनाव कब होगा? नितिन नवीन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा चले गए। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मार्च 2026 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बांकीपुर सीट खाली हो गई। नियमों के अनुसार, अक्टूबर 2026 से पहले यहां उपचुनाव कराना अनिवार्य है।

बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार आगामी महीनों में होने वाले बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के रूप में इस सीट से भाजपा मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी मुखर होकर प्रचार में जुट गई है। वहीं, विपक्षी महागठबंधन से आरजेडी, कांग्रेस के अलावा वाम दल भी दावेदारी जता सकते हैं।