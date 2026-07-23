पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले प्रशांत किशोर-यह बड़ा रूप लेगा, नौकरियां बेची जा रही हैं

नीट पेपर लीक के खिलाफ पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान काफी बवाल हुआ। पुलिसवालों और छात्रों के बीच कई जगहें झड़प हुई है। छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह बड़ा रूप लेगा। पीके ने कहा कि कई सालों से छात्रों के गुस्से को दबाया जा रहा है।

नीट पेपर लीक के खिलाफ बुधवार को पटना में छात्रों का सैलाब उमड़ आया। पटना की सड़कों पर कई जगह पुलिस और छात्रों के बीच खूब भिड़ंत हुई। पुलिस ने छात्रों को शांत करने के लिए लाठीचार्ज किया तो गुस्साए छात्रों ने जमकर पत्थर बरसाए। पटना में छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इस कड़ी में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह आंदोलन अभी बड़ा रूप लेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नौकरियां बेची जा रही हैं इसी वजह से छात्र गुस्से में हैं।

राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि वर्षों से छात्रों के गुस्से को दबाया जा रहा है। बिहार के युवा कई साल से हर दो-चार महीने का पेपर लीक होते देख रहा है, कोई पकड़ा नहीं जाता है। जो छात्र मेहनत कर परीक्षा देते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। नौकरियां बेची जा रही हैं, प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं। छात्रों का गुस्सा फूटना ही था। अब वह फूटा है तो देखिए कहां तक जाता है। यह धरना प्रदर्शन जो सड़कों पर हो रहा है अब वह रुकने वाला नहीं है। यह आगे और बड़ा रूप लेने वाला है। वरिष्ठ नेता किशोर कुमार ने छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया।

बता दें कि पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान यहां सड़कें कई घंटे तक रणक्षेत्र में तब्दील हो गईं। पटना के हड़ताली मोड़, डाकबंगला चौराहा समेत कई स्थानों पर छात्र पुलिसकर्मियों से भिड़ गए और हिंसा पर उतारू हो गए। इस दौरान सियासी दलों के पोस्टर-होर्डिंग फाड़े गए। ई-रिक्शा और ऑटो चालकों को निशाना बनाया गया। इस उपद्रव को शांत कराने के लिए 8 थानों की पुलिस लगी और इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलानाा पड़ा।

इस दौरान दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये l इन सभी को इलाज के लिए शहर के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सबसे अधिक कुर्जी अस्पताल में सात मरीज भर्ती किए गए। इन घायलों को देखने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कुर्जी अस्पताल पहुंचे तथा घायलों का हालचाल लिया।