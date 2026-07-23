Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले प्रशांत किशोर-यह बड़ा रूप लेगा, नौकरियां बेची जा रही हैं

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

नीट पेपर लीक के खिलाफ पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान काफी बवाल हुआ। पुलिसवालों और छात्रों के बीच कई जगहें झड़प हुई है। छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह बड़ा रूप लेगा। पीके ने कहा कि कई सालों से छात्रों के गुस्से को दबाया जा रहा है।

पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले प्रशांत किशोर-यह बड़ा रूप लेगा, नौकरियां बेची जा रही हैं

नीट पेपर लीक के खिलाफ बुधवार को पटना में छात्रों का सैलाब उमड़ आया। पटना की सड़कों पर कई जगह पुलिस और छात्रों के बीच खूब भिड़ंत हुई। पुलिस ने छात्रों को शांत करने के लिए लाठीचार्ज किया तो गुस्साए छात्रों ने जमकर पत्थर बरसाए। पटना में छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इस कड़ी में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह आंदोलन अभी बड़ा रूप लेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नौकरियां बेची जा रही हैं इसी वजह से छात्र गुस्से में हैं।

राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि वर्षों से छात्रों के गुस्से को दबाया जा रहा है। बिहार के युवा कई साल से हर दो-चार महीने का पेपर लीक होते देख रहा है, कोई पकड़ा नहीं जाता है। जो छात्र मेहनत कर परीक्षा देते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। नौकरियां बेची जा रही हैं, प्रश्न पत्र बेचे जा रहे हैं। छात्रों का गुस्सा फूटना ही था। अब वह फूटा है तो देखिए कहां तक जाता है। यह धरना प्रदर्शन जो सड़कों पर हो रहा है अब वह रुकने वाला नहीं है। यह आगे और बड़ा रूप लेने वाला है। वरिष्ठ नेता किशोर कुमार ने छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया।

ये भी पढ़ें:बिहार में अभी खूब बरसेंगे बदरा; भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में बारिश के आसार
ये भी पढ़ें:सेटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन बेचना चाहते हैं तो दें आवेदन,30 दिन में पैसा मिलेगा

बता दें कि पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान यहां सड़कें कई घंटे तक रणक्षेत्र में तब्दील हो गईं। पटना के हड़ताली मोड़, डाकबंगला चौराहा समेत कई स्थानों पर छात्र पुलिसकर्मियों से भिड़ गए और हिंसा पर उतारू हो गए। इस दौरान सियासी दलों के पोस्टर-होर्डिंग फाड़े गए। ई-रिक्शा और ऑटो चालकों को निशाना बनाया गया। इस उपद्रव को शांत कराने के लिए 8 थानों की पुलिस लगी और इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलानाा पड़ा।

इस दौरान दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये l इन सभी को इलाज के लिए शहर के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सबसे अधिक कुर्जी अस्पताल में सात मरीज भर्ती किए गए। इन घायलों को देखने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कुर्जी अस्पताल पहुंचे तथा घायलों का हालचाल लिया।

ये भी पढ़ें:पुलिस मुख्यालय और पटना HC को बम से उड़ाने की दी थी धमकी, जयपुर से पकड़ाया अनिश
ये भी पढ़ें:पटना में छात्रों के बवाल के बाद पूरे बिहार में चौकसी, SP को सर्तक रहने का फरमान

एलएनजेपी अस्पताल में पांच, न्यू गार्डिनर अस्पताल में छह, पीएमसीएच में तीन, आईजीआईएमएस में दो घायल भर्ती हुए l पीएमसीएच अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि तीन घायल इलाज के लिए पहुंचे। इनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं, जिनके सिर में चोट लगी थी। अन्य दो घायलों को मामूली चोटें थीं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Prashant Kishor अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।