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BJP, RJD या कांग्रेस, किससे गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर? बाकीपुर जीतने के बाद क्या बोले

भाषा पटना
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प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद कहा कि उनकी जीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसे दलों के असंतुष्ट समर्थकों के सहयोग से संभव हुई। प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19 हजार से अधिक मतों से हराया है।

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर ने बीजेपी, राजद या कांग्रेस से गठबंधन पर अपनी बात रखी है।

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को जीत मिलने के बाद जनसुराज पार्टी के हौसले बुलंद हैं। जनसुराज कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पार्टी के किसी अन्य दल के साथ गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी है। प्रशांत किशोर ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उनकी जीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसे दलों के असंतुष्ट समर्थकों के सहयोग से संभव हुई। प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19 हजार से अधिक मतों से हराने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही।

बांकीपुर विधानसभा सीट पर 1995 से भाजपा लगातार जीत दर्ज करती रही थी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अब अकेले चुनाव लड़ने की अपनी नीति पर पुनर्विचार करेंगे? इसपर प्रशांत किशोर ने कहा, ''हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ होगा। आपने देखा कि बांकीपुर की जनता ने स्थापित राजनीतिक दलों को छोड़कर हमें समर्थन दिया है।'' इस जीत के साथ जन सुराज पार्टी को बिहार विधानसभा में पहली बार प्रतिनिधित्व मिलेगा।

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प्रशांत किशोर ने कहा, ''मैं आम नागरिकों के साथ-साथ उन लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने जन सुराज के सदस्य नहीं होने के बावजूद हमारी मदद की। ऐसे लोग भाजपा, राजद और कांग्रेस समेत सभी दलों में थे।''गौरतलब है कि पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव की जीत को नवगठित पार्टी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

प्रशांत किशोर लगातार इस उपचुनाव को भाजपा नीत बिहार सरकार पर ''जनमत संग्रह'' बताते रहे थे। यह उपचुनाव भाजपा के पांच बार के विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद हुआ था, जिन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राज्यसभा के लिए चुना गया। पीके ने इससे पहले कहा था कि भाजपा की हार ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए चेतावनी'' है और उन्हें ''आपराधिक पृष्ठभूमि'' वाले सम्राट चौधरी की जगह किसी ''शिक्षित और स्वच्छ छवि'' वाले व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पर विचार करना चाहिए।

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उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा किसी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नेता को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है तो उसे ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसकी शिक्षा अच्छी हो और जिसकी छवि बेदाग हो। हालांकि, विपक्षी गठबंधन में शामिल होने को लेकर प्रशांत किशोर की अनिच्छा के बावजूद राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि हालिया छात्र आंदोलनों से बने माहौल का लाभ उठाने के लिए 'इंडिया' गठबंधन उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर सकता है।

संजय सरावगी क्या बोले…

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक बयान में कहा, ''हम जनता के जनादेश को नमन करते हैं। हम इस हार से सबक लेंगे और अपने विरोधियों की तरह हर चुनावी हार का ठीकरा ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर नहीं फोड़ेंगे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ''यह हार ऐसे समय हु‍ई है, जब इससे अधिक नुकसानदेह कुछ नहीं हो सकता था। छात्र आंदोलनों ने युवाओं, खासकर सवर्ण समुदाय के बीच हमारे कमजोर होते समर्थन को उजागर किया है, जो हमारा पारंपरिक आधार रहा है।''

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उन्होंने कहा कि विवादित यूजीसी नियमों को लेकर भी कुछ वर्गों में नाराजगी थी और अब उन्हें लगने लगा है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 इस वर्ष अधिसूचित किए गए थे।इनका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव समाप्त करना और सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में समान अवसर सुनिश्चित करना बताया गया था।

हालांकि, सामान्य वर्ग के कई संगठनों ने इन नियमों का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा दर्ज कराए जाने वाले कथित झूठे मामलों से सामान्य वर्ग के लोगों के संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इन प्रस्तावित नियमों पर अंतरिम रोक लगा रखी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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