टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने किया हंगामा, पहली लिस्ट पर मचे बवाल पर क्या बोले प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पटना में हंगामा मच गया। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि थोड़ी नाराजगी स्वाभाविक है, सबको साथ लेकर चलेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जन सुराज पार्टी ने जैसे ही अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी की जिसके बाद बवाल मच गया। प्रशांत किशोर की पार्टी ने गुरुवार को पटना में 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसके बाद पार्टी कार्यालय में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। करीब एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए माहौल गर्मा दिया।

हंगामे की सूचना मिलते ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मौके पर पहुंचकर नाराज नेताओं को समझाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद माहौल सामान्य हुआ, लेकिन अंदरूनी नाराजगी साफ तौर पर दिखी।

घर-परिवार की बात है: प्रशांत किशोर बढ़ते विवाद के बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा, “घर-परिवार की बात है। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, तो उनकी नाराजगी या निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन जन सुराज में न पैसे का दबदबा है, न बाहुबल का असर। हमने समाज से जो वादा किया था, वही निभा रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि बिहार में जन सुराज की व्यवस्था बनाने के लिए हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं। “243 उम्मीदवार तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी हजारों कार्यकर्ता जन सुराज का चेहरा हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, उन्हें भी उनकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा,” प्रशांत किशोर ने कहा।

जन सुराज पार्टी के महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने भी विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “नाराज लोग हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। उनकी नाराजगी जायज है, क्योंकि टिकट को लेकर उम्मीदें थीं। मगर पार्टी की अपनी सीमाएं हैं, हर किसी को टिकट नहीं दिया जा सकता।”