मैं लड़ा तो अमेठी बनेगा राघोपुर, राहुल की तरह तेजस्वी को दो सीट से लड़ना होगा: प्रशांत किशोर

बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव को दो सीटों से उतरना पड़ेगा, जैसा राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा था। अपने हालिया बयान में उन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ने का भी संकेत दिया है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 02:48 PM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी माहौल में अब राघोपुर सीट चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। जन सुराज के संस्थापक और चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने इस सीट को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वे राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को दो सीटों से मैदान में उतरना ही पड़ेगा।

प्रशांत किशोर ने कहा, “मैं राघोपुर जा रहा हूं, लोगों से मिलकर उनका मत जानूंगा। जो भी राघोपुर की जनता तय करेगी वही किया जाएगा। अब तेजस्वी यादव को दूसरी सीट तलाशनी पड़ेगी। उनका हाल भी वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था, जब उन्हें वायनाड जाना पड़ा।”

क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर

जनसुराज नेता ने यह भी बताया कि कल उनकी पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक होगी, जिसमें राघोपुर समेत अन्य सीटों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी राजनीति जनता की राय पर आधारित है और कोई भी निर्णय बिना जनसहमति के नहीं लिया जाएगा।

प्रशांत किशोर का यह बयान सीधे तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर को चुनौती देने जैसा है। राघोपुर से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, दोनों का मजबूत जुड़ाव रहा है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो यह मुकाबला राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल टक्कर बन सकता है।

