सिद्दीकी, फातमी कह दें तो मुसलमान को 40 सीट मिल जाएगी; RJD वालों को उकसाने लगे प्रशांत

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अब राजद के मुसलमान नेताओं को लालू यादव और तेजस्वी यादव से 40 सीट मांगने और ना मिलने पर पार्टी छोड़ देने की धमकी देने के लिए उकसाने लगे हैं।

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कोर ‘माय - MY’ में मुसलमान पर चोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और अली अशरफ फातमी को उकसाते हुए कहा है कि अगर दोनों राजद से कह दें कि मुसलमानों को आबादी के हिसाब से 40 सीटें नहीं मिली तो पार्टी छोड़ देंगे तो लालू यादव और तेजस्वी यादव में इतनी हिम्मत नहीं है कि मना कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले कहा था कि जन सुराज महागठबंधन के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुस्लिम को टिकट नहीं देगी, अगर विपक्षी गठबंधन भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाए।