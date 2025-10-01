सिद्दीकी, फातमी कह दें तो मुसलमान को 40 सीट मिल जाएगी; RJD वालों को उकसाने लगे प्रशांत
जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अब राजद के मुसलमान नेताओं को लालू यादव और तेजस्वी यादव से 40 सीट मांगने और ना मिलने पर पार्टी छोड़ देने की धमकी देने के लिए उकसाने लगे हैं।
जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कोर ‘माय - MY’ में मुसलमान पर चोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और अली अशरफ फातमी को उकसाते हुए कहा है कि अगर दोनों राजद से कह दें कि मुसलमानों को आबादी के हिसाब से 40 सीटें नहीं मिली तो पार्टी छोड़ देंगे तो लालू यादव और तेजस्वी यादव में इतनी हिम्मत नहीं है कि मना कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले कहा था कि जन सुराज महागठबंधन के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुस्लिम को टिकट नहीं देगी, अगर विपक्षी गठबंधन भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाए।
प्रशांत किशोर ने डिजिटल चैनल ‘सिटी पोस्ट लाइव’ से कहा कि राजद में अब्दुल बारी सिद्दीकी और अली अशरफ फातमी बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा- “सिद्दीकी को कहना चाहिए कि आरजेडी को मुसलमानों का वोट मिलता है। मुसलमानों को आबादी के हिसाब से 40 सीट नहीं देंगे तो हम दूसरी व्यवस्था में जाएंगे। 40 सीट नहीं दिया तो एमएलसी पद छोड़ दूंगा। सिद्दीकी, फातमी और राजद के बाकी मुस्लिम नेताओं को कहना चाहिए कि 40 सीट नहीं दोगे तो छोड़ देंगे। वो कह दें तो सीट मिल जाएगी। राजद की ये हिम्मत नहीं है कि इतने मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा..। सिर्फ राजद के मुस्लिम नेता कह देंगे कि 40 सीट नहीं मिलेगी तो राजद छोड़ देंगे तो मैं दावा कर रहा हूं कि आरजेडी उनको सीट दे देगी।”
राजद के मुस्लिम नेताओं पर अपने परिवार की चिंता करने का आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये बात समझ में आ सकती है लेकिन जो मुसलमान नेता उस दल में हैं, वो क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा- “दोनों कह दें कि हमको और हमारे बच्चे को टिकट मिले ना मिले, मुसलमानों को 40 सीट मिलनी चाहिए, नहीं तो राजद छोड़ देंगे। ये नहीं बोल सकते। फातमी को बेटे को टिकट दिलाना है, मुसलमानों को हक नहीं दिलाना है। फातमी पूरे बिहार में बता रहे हैं कि राजद ही मुसलमानों की हितैषी पार्टी है। वो बोल दें कि इस बार मेरा बेटा टिकट नहीं लेगा, किसी गरीब मुसलमान का बच्चा वहां पर लड़ेगा। बेवकूफ बनाने के लिए जनता मिली हुई है।”
सिद्दीकी और फातमी पर राजद से 40 सीट लेने के लिए दबाव डालने का दबाव बनाते हुए पीके ने कहा- “राजद के जो मुस्लिम नेता अपने समाज को कहते हैं कि राजद को वोट दो, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो राजद को बोलें कि जिस 18 परसेंट वोट से राजद का लालटेन जलता है, उस समाज को उसकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग अपने समाज को आपको वोट देने के लिए नहीं कहेंगे, अपना पद छोड़ देंगे। आपको एमएलसी मिल गया, फातमी के बेटे को टिकट मिल जाएगा तो राजद मुसलमानों की हितैषी, टिकट कट गया तो जन सुराज अच्छा लगने लगा। ये नहीं चलेगा।”