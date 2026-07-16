बांकीपुर उपचुनाव: सिर पर टोपी और हाथ में नोट, पोस्टर पर लिखा- केसी सिन्हा तो झांकी है..; पीके पर निशाना

पटना में प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है, 'केसी सिन्हा झांकी है, जमानत जब्त होना बाकी है।' पोस्टर पर लिखा गया है कि वोट नहीं नोट चाहिए। इस पोस्टर में प्रशांत किशोर के सिर पर टोपी और हाथ में नोट दिखाया गया है।

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान हाई है। अब इस उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर तेज हो गया है। पटना में कुछ ऐसे पोस्टर लगे हैं जिसके जरिए जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर सीधे निशाना साधा गया है। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर लगे पोस्टरों में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा है, "केसी सिन्हा तो अभी झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है" और "वोट नहीं, नोट चाहिए"।

पोस्टर पर लिखा गया है कि वोट नहीं नोट चाहिए। इस पोस्टर में प्रशांत किशोर के सिर पर टोपी और हाथ में नोट दिखाया गया है। पोस्टर को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रशांत किशोर लगातार इस सीट पर दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बांकीपुर में बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो जनसुराज पार्टी ही है। भाजपा द्वारा इस सीट पर अपना प्रत्याशी बदले जाने के बाद प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि बीजेपी जनसुराज पार्टी से डर गई है।

बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज के कई प्रमुख चेहरे बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। जनसुराज के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी प्रो. केसी सिन्हा, दीघा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, मनेर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी संदीप कुमार सिंह उर्फ गोपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सबों को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नीतियों और पार्टी की विकासवादी विचारधारा से प्रभावित होकर पूरे देश में लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। जिन नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है, वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। समाज के बीच उनकी मजबूत पहचान है। उनके अनुभव, सामाजिक स्वीकार्यता और जनसंपर्क का लाभ पार्टी को मिलेगा।