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बांकीपुर उपचुनाव: सिर पर टोपी और हाथ में नोट, पोस्टर पर लिखा- केसी सिन्हा तो झांकी है..; पीके पर निशाना

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना में प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है, 'केसी सिन्हा झांकी है, जमानत जब्त होना बाकी है।' पोस्टर पर लिखा गया है कि वोट नहीं नोट चाहिए। इस पोस्टर में प्रशांत किशोर के सिर पर टोपी और हाथ में नोट दिखाया गया है। 

बांकीपुर उपचुनाव: सिर पर टोपी और हाथ में नोट, पोस्टर पर लिखा- केसी सिन्हा तो झांकी है..; पीके पर निशाना

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान हाई है। अब इस उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर तेज हो गया है। पटना में कुछ ऐसे पोस्टर लगे हैं जिसके जरिए जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर सीधे निशाना साधा गया है। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर लगे पोस्टरों में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा है, "केसी सिन्हा तो अभी झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है" और "वोट नहीं, नोट चाहिए"।

पोस्टर पर लिखा गया है कि वोट नहीं नोट चाहिए। इस पोस्टर में प्रशांत किशोर के सिर पर टोपी और हाथ में नोट दिखाया गया है। पोस्टर को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रशांत किशोर लगातार इस सीट पर दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बांकीपुर में बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो जनसुराज पार्टी ही है। भाजपा द्वारा इस सीट पर अपना प्रत्याशी बदले जाने के बाद प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि बीजेपी जनसुराज पार्टी से डर गई है।

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बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज के कई प्रमुख चेहरे बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। जनसुराज के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी प्रो. केसी सिन्हा, दीघा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, मनेर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी संदीप कुमार सिंह उर्फ गोपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सबों को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नीतियों और पार्टी की विकासवादी विचारधारा से प्रभावित होकर पूरे देश में लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। जिन नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है, वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। समाज के बीच उनकी मजबूत पहचान है। उनके अनुभव, सामाजिक स्वीकार्यता और जनसंपर्क का लाभ पार्टी को मिलेगा।

इन्होंने भी ली सदस्यता

विनीता बिट्टू सिंह, डॉ. किशोर कुमार, ब्रजकिशोर सिन्हा उर्फ गोपू जी, ब्रह्मदेव मांझी, सुनील यादव, राजू यादव, रंजीत सिंह, रामबाबू यादव, शुभम सिंह, मंटू राय और साधु जी सहित अन्य नेताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर विधायक संजीव चौरसिया, संजय गुप्ता, राजेश झा, दानिश इकबाल, अमित प्रकाश बबलू, सूरज पांडेय मौजूद रहे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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