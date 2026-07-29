प्रशांत किशोर की पार्टी के 20 नेता गिरफ्तार, बांकीपुर में वोटिंग से पहले जन सुराज का दावा
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने दावा किया है कि बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के मतदान से पहले उनके 20 नेताओं को पटना पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जन सुराज ने पुलिस प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने दावा किया है कि उसके 20 नेताओं को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले की गई है। जन सुराज पार्टी ने आरोप लगाया गया कि बांकीपुर में वोटिंग से पहले पुलिस-प्रशासन के द्वारा उनके नेताओं पर एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। बांकीपुर में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नीरज कुमार सिन्हा और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा गुप्ता से है।
जन सुराज की ओर से बुधवार शाम जारी बयान में आरोप लगाया गया कि बांकीपुर में सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। प्रत्युष पूर्व को जक्कनपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं, खगड़िया के रहने वाले वरुण कुमार को पटना के पीरबहोर थाने की पुलिस ने पकड़ा गया। इसी तरह मोतिहारी निवासी अभय शर्मा को जक्कनपुर थाने से अरेस्ट किया गया है।
एसटीएफ ने भी जन सुराज के नेताओं को उठाया!
प्रशांत किशोर की पार्टी ने यह भी दावा किया है कि जन सुराज के कुछ नेताओं को बिहार एसटीएफ ने भी उठाया है। इनमें विकास सिंह, अमीर इम्तियाज, मनीष झा और सुदर्शन मिश्रा जैसे लोग शामिल हैं। जन सुराज पार्टी के बांकीपुर विधानसभा में निर्वाचन अभिकर्ता अजय द्विवेदी ने पुलिस पर्यवेक्षक को पत्र लिखकर इस पर तुरंत संज्ञान लेकर दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
प्रशांत किशोर पर भी केस दर्ज
दूसरी ओर, जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बांकीपुर में बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार वीडियो को फेक और एआई जेनरेटेड बताने पर प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की ओर से इस संबंध में पटना के शास्त्री नगर थाने में पीके के खिलाफ शिकायत की गई थी।
बांकीपुर में गुरुवार को मतदान, 3 अगस्त को रिजल्ट
पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार 30 जुलाई को मतदान होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं।
बांकीपुर चुनाव का रिजल्ट 3 अगस्त को जारी किया जाएगा। नितिन नवीन के गृह क्षेत्र होने और प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी से इस सीट पर हो रहे उपचुनाव पर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।