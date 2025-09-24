प्रशांत किशोर को आ ही गया कोर्ट का बुलावा, अशोक चौधरी वाले मानहानि केस में पेश होने का आदेश

भाजपा और जदयू के नेताओं पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे प्रशांत किशोर को पटना सीजेएम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को बुला लिया है। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने बेटी शांभवी को पैसे पर लोकसभा का टिकट दिलाने के आरोप को लेकर पीके पर मानहानि का केस किया था।

बिहार का राजनीति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पांच बड़े नेताओं सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पर अलग-अलग तरह के आरोप लगाकर हलचल मचा रहे जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के नेता प्रशांत किशोर को पटना कोर्ट से बुलावा आ गया है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के मंत्री अशोक चौधरी ने जून महीने में पीके पर मानहानि का जो केस किया था, उसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 17 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।