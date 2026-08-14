प्रशांत किशोर के शपथ की तारीख आई, बांकीपुर में भाजपा को हराकर जन सुराज के पहले विधायक बने
बिहार विधानसभा की ओर से प्रशांत किशोर के विधायक के रूप में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निर्धारित कर उन्हें सूचना दे दी गई है। विधानसभा स्पीकर पीके को अपने चैंबर में शपथ दिलाएंगे।
बिहार की बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हराकर विधायक बने प्रशांत किशोर के शपथ की तारीख आ गई है। बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में पीके का शपथ ग्रहण अगले सप्ताह होगा। अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए उन्हें स्पीकर अपने चैंबर में शपथ दिलाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे। बीते 3 अगस्त को जारी रिजल्ट में पीके ने भाजपा कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को 19324 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। पीके जन सुराज पार्टी के पहले विधायक बने हैं।
जानकारी के अनुसार, विधानसभा की ओर से प्रशांत किशोर को शपथ कार्यक्रम की सूचना दे दी गई है। इसके अनुसार 17 अगस्त, सोमवार को पीके का शपथ ग्रहण होगा। स्पीकर प्रेम कुमार उन्हें विधानसभा के मुख्य भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में शपथ दिलाएंगे। समय सुबह 10.30 बजे निर्धारित है।
चैंबर में शपथ क्यों?
अमूमन, नए विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर ही शपथ दिलाई जाती है। लेकिन, अभी बिहार विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है। मॉनसून सत्र भी खत्म हो चुका है। अब आगामी शीतकालीन सत्र में बहुत समय है। सदन की कार्यवाही ना चलने की स्थिति में स्पीकर नए विधायक को अपने चैंबर में शपथ दिला सकते हैं।
शपथ क्यों जरूरी?
संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार किसी भी नवनिर्वाचित विधायक को विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है। शपथ लेने के बाद ही विधायक के तौर पर मिलने वाले भत्ते एवं सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं। जब तक शपथ नहीं होती, तब तक नवनिर्वाचित विधायक को सदन की कार्यवाही में बहस करने या मतदान करने का अधिकार नहीं होता।
जन सुराज के पहले विधायक हैं प्रशांत किशोर
दो साल पहले जन सुराज पार्टी की नींव रखने वाले प्रशांत किशोर अपने दल के पहले एवं एकमात्र विधायक हैं। जन सुराज ने पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब उपचुनाव जीतकर पीके ने विधानसभा में एंट्री ली है।
भाजपा को गढ़ में हराया
प्रशांत किशोर ने हाल ही में हुए बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को उसके गढ़ में हराया। इस सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे। इससे पहले 4 बार उनके पिता यहां से भाजपा के एमएलए रहे। लगभग तीन दशक तक बांकीपुर में भाजपा का कब्जा रहा। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद प्रशांत किशोर ने भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करते हुए जन सुराज का परचम लहरा दिया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।