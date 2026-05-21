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प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया पटना वाला घर, आश्रम में शिफ्ट होने पर क्या बोले

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, लहेरियासराय, दरभंगा
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बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के कार्यकाल के छह महीने पूरे होने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कल उन्होंने अपना आवास छोड़कर पटना के बिहटा में बने जन सुराज के आश्रम में शिफ्ट कर लिया है। जब तक बिहार में बदलाव नहीं हो जाता, तब तक वे वहीं रहेंगे।

प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया पटना वाला घर, आश्रम में शिफ्ट होने पर क्या बोले

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना स्थित अपना घर छोड़ दिया है। अब प्रशांत किशोर का नया पता पटना के बिहटा में बना एक आश्रम है। प्रशांत किशोर ने खुद इस बात का खुलासा किया है। बुधवार को प्रशांत किशोर दरभंगा पहुंचे थे। दरअसल वे बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत बिहार के तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। वे हर जिले में जाकर संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में वे दूसरी बार दरभंगा पहुंचे। उन्होंने लहेरियासराय स्थित पोलो ग्राउंड नेहरू स्टेडियम में जिले की सभी सांगठनिक इकाइयों के साथ बैठक की।

इस दौरान बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के कार्यकाल के छह महीने पूरे होने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कल उन्होंने अपना आवास छोड़कर पटना के बिहटा में बने जन सुराज के आश्रम में शिफ्ट कर लिया है। जब तक बिहार में बदलाव नहीं हो जाता, तब तक वे वहीं रहेंगे। जहां तक सरकार की बात है, तो अभी सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, लेकिन बिहार की समस्याएं वहीं की वहीं बनी हुई हैं। बिहार चुनाव में जो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वे खुद पलायन कर गए, लेकिन पलायन की समस्या में कोई बदलाव नहीं आया।

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पीके ने कहा कि एक करोड़ नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। यहां के युवाओं और छात्रों पर लाठी चलाने की जो परिपाटी रही है, वह भी नहीं बदली। पीके ने कहा कि जन सुराज हमेशा से यह कहता रहा है कि नेताओं ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता पहले से कर रखी है। नेता का बेटा चाहे पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़, वही आगे बढ़ेगा, जबकि बिहार के पढ़े-लिखे युवा संघर्ष करने के बावजूद बेरोजगार व मजदूर बने रहेंगे।

पीके ने कहा कि बिहार में पेपर लीक और भ्रष्टाचार तब तक नहीं रुकेगा, जब तक लोग शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग 10 हजार रुपये में वोट बेच देते हैं और बाद में पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपये अधिक चुकाते हैं। मौके पर किशोर कुमार मुन्ना, प्रो. रामबली चंद्रवंशी, जितेंद्र मिश्रा, सरवर अली, ललन यादव, रत्नेश्वर ठाकुर, निर्मल मिश्रा, मुमताज अंसारी अनूप मैथिल व अन्य मौजूद थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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