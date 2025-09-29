प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का नाम शिल्पी-गौतम केस से जोड़ा, 1999 में मौत से हिल गया था बिहार

प्रशांत किशोर ने तारापुर सामूहिक हत्याकांड में सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उनका नाम पटना के बहुचर्चित शिल्पी-गौतम केस से जोड़ दिया है। 1999 में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत से बिहार हिल गया गया था।

जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने 1995 के तारापुर सामूहिक हत्याकांड में गलत उम्र का सर्टिफिकेट देकर जेल से छूटने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रशांत ने इसके साथ ही अब सम्राट का नाम पटना के बहुचर्चित शिल्पी-गौतम केस से जोड़ते हुए उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। 1999 में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत ने बिहार को हिला दिया था। तब राबड़ी देवी की सरकार थी। केस में उनके भाई साधु यादव का नाम आ गया था। गौतम राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का नेता और साधु का करीबी था। सीबीआई जांच के बाद दोनों मौत को आत्महत्या बताकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई थी।