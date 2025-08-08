प्रशांत किशोर ने मंगल पांडेय को लपेटा, दिल्ली में फ्लैट और महंगे एंबुलेंस खरीद पर सवाल, जायसवाल भी घिरे

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भाजपा मंत्री मंगल पांडेय की पत्नी द्वारा दिल्ली में फ्लैट खरीदने में दिलीप जायसवाल का पैसा लगने का आरोप लगाया है। पीके ने बाजार से ज्यादा कीमत पर एंबुलेंस खरीदने पर भी सवाल पूछा है।

मेंजन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और नीतीश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर दिल्ली में एक फ्लैट खरीद और महंगे दाम पर एंबुलेंस खरीदने को लेकर हमला बोल दिया है। मंगल पांडेय पर पहले भी गाहे-बगाहे निशाना साधते रहे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में मंगल पांडेय ने पत्नी उर्मिला पांडेय के नाम पर दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट खरीदा, जिसके लिए बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पैसा दिया। पीके ने आरोप लगाया कि इसके बाद जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को सरकार ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जो 20 साल से बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की डिग्री दे रहा था।

प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना में संवाददाता सम्मेलन बुलाकर फ्लैट खरीद में जायसवाल से पैसा (घूस) लेने पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार का यह हाल है कि अपने लोगों से भी पैसा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उर्मिला पांडेय ने 86 लाख में फ्लैट खरीदा जिसके गवाह दिलीप जायसवाल बने थे। इस फ्लैट की खरीद में दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपये दिए जो उन्होंने 6 अगस्त 2019 को मंगल पांडेय के पिता अवधेश पांडेय के खाते में भेजा। इस पैसे को फिर मंगल के पिता ने उनकी पत्नी के खाते में भेजा।