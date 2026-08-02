प्रशांत किशोर ने बांकीपुर काउंटिंग से पहले SSP के खिलाफ मोर्चा खोला, पूछा- पुलिस ने BJP के कितने लोग पकड़े

बांकीपुर सीट पर मतगणना से पहले प्रशांत किशोर ने पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। पीके ने दावा किया है कि पुलिस पटना के लोगों को घर से उठाकर ले गई थी। प्रशांत किशोर ने यह भी पूछा है कि बीजेपी के कितने लोगों को पकड़ा गया है?

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सोमवार को आने वाले हैं लेकिन काउंटिंग से पहले प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत किशोर इस सीट पर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने पहले पटना के एसएसपी की शिकायत मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से की थी। इस शिकायत में प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। अब पीके ने कहा कि उपचुनाव के दौरान पटना पुलिस स्थानीय लोगों को घर से उठाकर ले गई थी यह लोग बाहर से नहीं आए थे। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने यह भी पूछा है कि पुलिस ने बीजेपी के कितने लोगों को पकड़ा है?

रविवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि पटना के सीनियर एसपी कार्यालय ने पत्र जारी किया है कि बांकीपुर उपचुनाव के दौरान बाहर से आए कुछ लोगों को कानून व्यवस्था के तहत हिरासत में लिया गया था। जबकि, सच्चाई है कि पटना के स्थानीय लोगों को घर से उठाकर पुलिस ले गई थी। इस मौके पर उन्होंने तीन ऐसे लोगों को भी मीडिया से बात कराया जिन्हें घर से पुलिस ले गई थी। उन्होंने कहा कि जनसुराज के 54 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पटना पुलिस बताए कि भाजपा के कितने लोगों को कानून-व्यवस्था के मद्देनजर हिरासत में लिया गया था? उन्होंने यह भी कहा कि आरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे।

बांकीपुर की मतगणना से एसएसपी को दूर रखने की मांग इधर मतगणना से पहले प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से एक बड़ी मांग भी की है। प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी को मतगणना प्रक्रियाा से दूर रखने की मांग आयोग से की है। इसी के साथ पीके ने यह भी दावा किया है कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को आश्वासन दिया है कि मतगणना कार्य में पटना के एसएसपी की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।

मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के पास भी गए थे प्रशांत किशोर आपको बता दें कि इससे पहले पटना के एसएसपी की शिकायत लेकर जनसुराज ने मुख्य निर्वाची पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाया है। जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर प्रत्याशी प्रशांत किशोर अपने वरीय साथियों के साथ शनिवार को मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के पास पहुंचे थे। उन्होंने पटना एसएसपी पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए पीके ने पिछले तीन दिनों में पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी थी।