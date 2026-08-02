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प्रशांत किशोर ने बांकीपुर काउंटिंग से पहले SSP के खिलाफ मोर्चा खोला, पूछा- पुलिस ने BJP के कितने लोग पकड़े

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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बांकीपुर सीट पर मतगणना से पहले प्रशांत किशोर ने पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। पीके ने दावा किया है कि पुलिस पटना के लोगों को घर से उठाकर ले गई थी। प्रशांत किशोर ने यह भी पूछा है कि बीजेपी के कितने लोगों को पकड़ा गया है?

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पटना के स्थानीय लोगों को घर से उठाकर पुलिस ले गई थी।

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सोमवार को आने वाले हैं लेकिन काउंटिंग से पहले प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत किशोर इस सीट पर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने पहले पटना के एसएसपी की शिकायत मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से की थी। इस शिकायत में प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। अब पीके ने कहा कि उपचुनाव के दौरान पटना पुलिस स्थानीय लोगों को घर से उठाकर ले गई थी यह लोग बाहर से नहीं आए थे। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने यह भी पूछा है कि पुलिस ने बीजेपी के कितने लोगों को पकड़ा है?

रविवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि पटना के सीनियर एसपी कार्यालय ने पत्र जारी किया है कि बांकीपुर उपचुनाव के दौरान बाहर से आए कुछ लोगों को कानून व्यवस्था के तहत हिरासत में लिया गया था। जबकि, सच्चाई है कि पटना के स्थानीय लोगों को घर से उठाकर पुलिस ले गई थी। इस मौके पर उन्होंने तीन ऐसे लोगों को भी मीडिया से बात कराया जिन्हें घर से पुलिस ले गई थी। उन्होंने कहा कि जनसुराज के 54 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पटना पुलिस बताए कि भाजपा के कितने लोगों को कानून-व्यवस्था के मद्देनजर हिरासत में लिया गया था? उन्होंने यह भी कहा कि आरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे।

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बांकीपुर की मतगणना से एसएसपी को दूर रखने की मांग

इधर मतगणना से पहले प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से एक बड़ी मांग भी की है। प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी को मतगणना प्रक्रियाा से दूर रखने की मांग आयोग से की है। इसी के साथ पीके ने यह भी दावा किया है कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को आश्वासन दिया है कि मतगणना कार्य में पटना के एसएसपी की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।

मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के पास भी गए थे प्रशांत किशोर

आपको बता दें कि इससे पहले पटना के एसएसपी की शिकायत लेकर जनसुराज ने मुख्य निर्वाची पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाया है। जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर प्रत्याशी प्रशांत किशोर अपने वरीय साथियों के साथ शनिवार को मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के पास पहुंचे थे। उन्होंने पटना एसएसपी पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए पीके ने पिछले तीन दिनों में पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी थी।

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उन्होंने कहा था कि सत्ताधारी दल के साथ मिलकर पुलिस ने चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपराधी तत्वों ने खुलकर गुंडागर्दी की है। पुलिस से मिलकर मतदान के दौरान मतदाताओं को डराया-धमकाया गया। उन्होंने कहा था कि इसके प्रामाणिक सबूत मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने इसपर कार्रवाई का भरोसा दिया और उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए थे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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