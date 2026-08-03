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कभी एकतरफा बांकीपुर जीतती थी BJP, आज हर राउंड में प्रशांत किशोर से पीछे; नितिन नवीन का गढ़ गया?

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Prashant Kishor Bankipur: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ बांकीपुर में पहले राउंड से लगातार पीछे बीजेपी के नीरज सिन्हा अब हार की तरफ बढ़ रहे हैं। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की जीत तय दिख रही है।

Prashant Kishor Jan Suraaj Party Bankipur Celebration
पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के चुनाव में जारी मतगणना के बीच जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत तय मानकर जश्न मनाने लगे पार्टी कार्यकर्ता। प्रशांत किशोर 19 राउंड की गिनती के बाद 11 हजार से ऊपर वोट के अंतर से भाजपा के नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं। कुल 31 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें आधा से ज्यादा वोट गिने जा चुके हैं।

Prashant Kishor Bankipur: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के 31 साल के टर्म के दौरान भाजपा का मजबूत गढ़ बना बांकीपुर जन सुराज पार्टी (JSP) के प्रशांत किशोर के हाथों दरकता दिख रहा है। बांकीपुर सीट के उपचुनाव की मतगणना जारी है, जिसमें प्रशांत किशोर ने पहले राउंड से भाजपा के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को लगातार दबाकर रखा है। भाजपा को सिर्फ एक राउंड में जन सुराज से 17 ज्यादा वोट मिले, लेकिन कुल वोट में पहले राउंड से अब तक प्रशांत आगे चल रहे हैं और लगातार बढ़त को मजबूत कर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 31 राउंड की गिनती में 19 चक्रों की गणना यानी आधी से ज्यादा मतगणना हो चुकी है और जेएसपी के प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज सिन्हा से 11 हजार से अधिक वोट के अंतर से आगे चल रहे हैं।

बांकीपुर सीट को बचाने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने लगातार पटना का दौरा किया और यहां तक कहा कि यह उनका घर है, लेकिन मतगणना के रुझान से लग रहा है कि प्रशांत उनका घर कब्जाने जा रहे हैं। बांकीपुर में भाजपा का कैंडिडेट सेलेक्शन विवाद में भी फंसा, जब अभिषेक बंटी ने नामांकन और सीएम सम्राट चौधरी के साथ जनसभा करने के बाद चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया। आनन-फानन में साधारण कार्यकर्ता को कैंडिडेट बनाकर भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा का पर्चा भरवाया। भाजपा ने बांकीपुर में एक-एक घर जाने का प्लान बनाकर सांसद-विधायक से लेकर संगठन तक को झोंक दिया। सम्राट चौधरी ने सारे विधायकों को बांकीपुर में 2-2 घंटा प्रचार करने कहा। लेकिन, प्रशांत किशोर इन सब पर अकेले भारी दिख रहे हैं।

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नितिन नवीन का बांकीपुर में भाजपा की जीत का भरोसा इतना बुलंद था कि उन्होंने यहां तक कहा कि बांकीपुर की जनता इस चुनाव में भाजपा की जीत के नए कीर्तिमान रचेगी। यह भरोसा पिछले 31 साल से भाजपा और खुद नितिन नवीन के हाल के कई चुनावों में एकतरफा जीत से पैदा हुआ था। नितिन ने 2025 के चुनाव में लगभग 63 फीसदी, 2020 में करीब 59 परसेंट, 2015 में भी 60 फीसदी, 2010 में 72 फीसदी वोट हासिल किया था। बांकीपुर का चुनाव भाजपा के लिए एक तरह से एकतरफा जीत होती थी। प्रशांत किशोर इसे अब कड़े मुकाबले में जीतते दिख रहे हैं।

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प्रशांत किशोर बांकीपुर में मतदाताओं को यह कहकर भाजपा के खिलाफ भड़काने में कामयाब दिख रहे हैं कि यह लोग कहते हैं कि कुत्ता या बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो जीत जाएगा। भाजपा ने साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया तो प्रशांत ने उसे भी भुनाया। देश-प्रदेश की राजनीति में पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन से लेकर इथेनॉल पेट्रोल के मुद्दे तक विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। प्रशांत को इस माहौल का भी लाभ मिला। अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के आरोप लगाकर मतदान से पहले वाली रात प्रशांत किशोर ने थाना में जो बवाल किया, उससे उनकी जो आक्रामक छवि दिखी, उसने भी भाजपा और राजद के समर्थक मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया।

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प्रशांत किशोर ने अपने प्रचार अभियान का दो टारगेट रखा था। एक बिहार के सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे केंद्र में सरकार चला रहे भाजपा के बड़े नेता। वो बांकीपुर में कहते घूमते थे कि बांकीपुर की जनता ने अगर यहां भाजपा को हरा दिया तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने वालों को सबक मिल जाएगा। सम्राट चौधरी की सरकार के काम को लोग कैसे देख रहे हैं, इससे यह भी पता चलेगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि बांकीपुर के नतीजों की गूंज दिल्ली के भाजपा नेतृत्व को सुनाई देगी और उनका अहंकार टूटेगा। प्रशांत किशोर के जीवन के पहले चुनाव के दौरान ही संयोग से देश में छात्र आंदोलन खड़ा हो गया और उसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से सफलता भी मिल गई।

बांकीपुर में प्रशांत किशोर आगे, जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता जीत तय मानकर जश्न के लिए जुटने लगे

अभी तो मतगणना जारी है, लेकिन 18 राउंड के दौरान हर राउंड में जिस तरह से भाजपा पर प्रशांत भारी पड़ते दिख रहे हैं, ऐसे में नितिन नवीन का गढ़ भाजपा के लिए बचाना मुश्किल हो सकता है। ये चुनाव बिहार की राजनीति के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, जिसके जरिए सम्राट चौधरी के मुखर विरोधी प्रशांत किशोर की विधानसभा में एंट्री हो सकती है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन प्रशांत किशोर के सदन पहुंचने की सूरत में राज्य सरकार पर हमले की स्पर्धा का हिस्सा बनता है या अगले चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी को विपक्ष की जगह हथियाने और पांव पसारने का मौका देता है, यह देखने में बिहार के साथ-साथ देश की दिलचस्पी भी रहेगी।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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