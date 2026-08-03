कभी एकतरफा बांकीपुर जीतती थी BJP, आज हर राउंड में प्रशांत किशोर से पीछे; नितिन नवीन का गढ़ गया?

Prashant Kishor Bankipur: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ बांकीपुर में पहले राउंड से लगातार पीछे बीजेपी के नीरज सिन्हा अब हार की तरफ बढ़ रहे हैं। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की जीत तय दिख रही है।

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के चुनाव में जारी मतगणना के बीच जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत तय मानकर जश्न मनाने लगे पार्टी कार्यकर्ता। प्रशांत किशोर 19 राउंड की गिनती के बाद 11 हजार से ऊपर वोट के अंतर से भाजपा के नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं। कुल 31 राउंड की गिनती होनी है, जिसमें आधा से ज्यादा वोट गिने जा चुके हैं।

Prashant Kishor Bankipur: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के 31 साल के टर्म के दौरान भाजपा का मजबूत गढ़ बना बांकीपुर जन सुराज पार्टी (JSP) के प्रशांत किशोर के हाथों दरकता दिख रहा है। बांकीपुर सीट के उपचुनाव की मतगणना जारी है, जिसमें प्रशांत किशोर ने पहले राउंड से भाजपा के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को लगातार दबाकर रखा है। भाजपा को सिर्फ एक राउंड में जन सुराज से 17 ज्यादा वोट मिले, लेकिन कुल वोट में पहले राउंड से अब तक प्रशांत आगे चल रहे हैं और लगातार बढ़त को मजबूत कर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 31 राउंड की गिनती में 19 चक्रों की गणना यानी आधी से ज्यादा मतगणना हो चुकी है और जेएसपी के प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज सिन्हा से 11 हजार से अधिक वोट के अंतर से आगे चल रहे हैं।

बांकीपुर सीट को बचाने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने लगातार पटना का दौरा किया और यहां तक कहा कि यह उनका घर है, लेकिन मतगणना के रुझान से लग रहा है कि प्रशांत उनका घर कब्जाने जा रहे हैं। बांकीपुर में भाजपा का कैंडिडेट सेलेक्शन विवाद में भी फंसा, जब अभिषेक बंटी ने नामांकन और सीएम सम्राट चौधरी के साथ जनसभा करने के बाद चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया। आनन-फानन में साधारण कार्यकर्ता को कैंडिडेट बनाकर भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा का पर्चा भरवाया। भाजपा ने बांकीपुर में एक-एक घर जाने का प्लान बनाकर सांसद-विधायक से लेकर संगठन तक को झोंक दिया। सम्राट चौधरी ने सारे विधायकों को बांकीपुर में 2-2 घंटा प्रचार करने कहा। लेकिन, प्रशांत किशोर इन सब पर अकेले भारी दिख रहे हैं।

नितिन नवीन का बांकीपुर में भाजपा की जीत का भरोसा इतना बुलंद था कि उन्होंने यहां तक कहा कि बांकीपुर की जनता इस चुनाव में भाजपा की जीत के नए कीर्तिमान रचेगी। यह भरोसा पिछले 31 साल से भाजपा और खुद नितिन नवीन के हाल के कई चुनावों में एकतरफा जीत से पैदा हुआ था। नितिन ने 2025 के चुनाव में लगभग 63 फीसदी, 2020 में करीब 59 परसेंट, 2015 में भी 60 फीसदी, 2010 में 72 फीसदी वोट हासिल किया था। बांकीपुर का चुनाव भाजपा के लिए एक तरह से एकतरफा जीत होती थी। प्रशांत किशोर इसे अब कड़े मुकाबले में जीतते दिख रहे हैं।

प्रशांत किशोर बांकीपुर में मतदाताओं को यह कहकर भाजपा के खिलाफ भड़काने में कामयाब दिख रहे हैं कि यह लोग कहते हैं कि कुत्ता या बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो जीत जाएगा। भाजपा ने साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया तो प्रशांत ने उसे भी भुनाया। देश-प्रदेश की राजनीति में पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन से लेकर इथेनॉल पेट्रोल के मुद्दे तक विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। प्रशांत को इस माहौल का भी लाभ मिला। अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के आरोप लगाकर मतदान से पहले वाली रात प्रशांत किशोर ने थाना में जो बवाल किया, उससे उनकी जो आक्रामक छवि दिखी, उसने भी भाजपा और राजद के समर्थक मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया।

प्रशांत किशोर ने अपने प्रचार अभियान का दो टारगेट रखा था। एक बिहार के सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे केंद्र में सरकार चला रहे भाजपा के बड़े नेता। वो बांकीपुर में कहते घूमते थे कि बांकीपुर की जनता ने अगर यहां भाजपा को हरा दिया तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने वालों को सबक मिल जाएगा। सम्राट चौधरी की सरकार के काम को लोग कैसे देख रहे हैं, इससे यह भी पता चलेगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि बांकीपुर के नतीजों की गूंज दिल्ली के भाजपा नेतृत्व को सुनाई देगी और उनका अहंकार टूटेगा। प्रशांत किशोर के जीवन के पहले चुनाव के दौरान ही संयोग से देश में छात्र आंदोलन खड़ा हो गया और उसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से सफलता भी मिल गई।