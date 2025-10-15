Jan Suraaj List: पीके की जन सुराज ने अब तक 116 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, किसे कहां से दिया टिकट; देखें लिस्ट

संक्षेप: Jan Suraaj Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी सभी 243 सीटों चुनाव लड़ने वाली है। जन सुराज ने अभी तक 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।

Wed, 15 Oct 2025 10:55 AM

Jan Suraaj Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी जन सुराज पार्टी ने अपनी पहली और दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची कुल 51 नाम शामिल किए गए थे। सोमवार को पार्टी ने 65 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी की। पहली सूची में चर्चित नाम भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडे का था जो रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि अन्य सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सूची में प्रशांत किशोर का नाम शामिल होता है, तो इसका मतलब होगा कि वे स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। किशोर 11 अक्टूबर को राघोपुर से पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। राघोपुर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। हालांकि, प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे।

किशोर ने बताया कि अब तक घोषित उम्मीदवारों में 31 अति पिछड़े वर्गों से, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से और 21 मुस्लिम समुदाय से हैं। कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में प्रति किन्नर को गोपालगंज जिले की भोरे सीट से, कमलेश पासवान को हरनौत सीट से और अभयकांत झा को भागलपुर सीट से उतारा गया है। नसरुल्लाह खान (नोखा), शशिकांत प्रसाद (फुलवारी), डॉ. शाहनवाज (बड़हरिया), नवल किशोर चौधरी (बथनाहा) और तथागत हर्षवर्धन (बक्सर) भी पार्टी की दूसरी सूची में शामिल प्रमुख चेहरे हैं।

प्रशांत किशोर ने बताया कि अब तक घोषित उम्मीदवारों में पार्टी ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 116 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि शेष सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाद में की जाएगी। यहां देखें जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट -

जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट वाल्मीकि नगर - डॉ. द्रिग नारायण प्रसाद

लौरिया - सुनील कुमार

हरसिद्धि (एससी) - अवधेश राम

ढाका - डॉ. लाल बाबू प्रसाद

सुरसंड - उषा किरण

रून्नीसैदपुर - विजय कुमार साह

बेनीपट्टी - मोहम्मद परवेज आलम

निर्मली - राम प्रवेश कुमार यादव

सिकटी- राघिब बब्लू

कोचाधामन - अबू अफ्फान फारुक़ी

अमौर - अफरोज आलम

बायसी- मोहम्मद शाहनवाज आलम

प्राणपुर - कुणाल निषाद उर्फ सोनू सिंह

आलम नगर - सुभोध कुमार सुमन

सहरसा - किशोर कुमार

सिमरी बख्तियारपुर - सुरेंद्र यादव

महिषी - शमीम अख्तर

दरभंगा ग्रामीण - शोएब खान

दरभंगा - आर.के. मिश्रा

केवटी - बिल्लू साहनी

मीनापुर - तेज नारायण साहनी

मुजफ्फरपुर - डॉ. अमित कुमार दास

गोपालगंज - डॉ. शशि शेखर सिन्हा

भोरे (एससी) - प्रीति किन्नर

रघुनाथपुर - राहुल कीर्ति सिन्हा

दरौंधा - सत्येंद्र कुमार यादव

मांझी - यदुवंश गिरी

बनियापुर - श्रवण कुमार महतो

छपरा - जय प्रकाश सिंह

परसा - मुसाहब महतो

सोनपुर - चंदन लाल मेहता

कल्याणपुर (एससी) - राम बालक पासवान

मोरवा - जागृति ठाकुर

मटिहानी - डॉ. अरुण कुमार

बेगूसराय - सुरेंद्र कुमार साहनी

खगड़िया - जयंती पटेल

बेलदौर - गजेन्दर कुमार सिंह (निषाद)

परबत्ता - विनय कुमार वरुण

पीरपैंती (एससी) - घनश्याम दास

बेलहर - ब्रज किशोर पंडित

अस्थावां - लता सिंह

बिहारशरीफ - दिनेश कुमार

नालंदा - कुमारी पूनम सिन्हा

कुम्हरार - के.सी. सिन्हा

आरा - डॉ. विजय कुमार गुप्ता

चेनारी (एससी) - नेहा कुमारी (नटराज)

करगहर - रितेश रंजन (पांडेय)

गोह - सीता राम दुखारी

नबीनगर - अर्चना चंद्रा

इमामगंज (एससी) - डॉ. अजीत कुमार

बोध गया (एससी) - लक्ष्मण मांझी

जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट नौतन- संतोष चौधरी

रक्सौल- कपिल देव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल

केसरिया- नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान

कल्याणपुर- डॉ. मंतोष साहनी

चिरैया- संजय सिंह

शिवहर- नीरज सिंह

रिगा- कृष्ण मोहन

बठनाहा- डॉ. नवल किशोर चौधरी

बाजपत्ती- आजम हुसैन अनवर

सीतामढ़ी- जियाउद्दीन खान

हरलाखी- रत्नेश्वर ठाकुर

राजनगर- डॉ. सुरेंद्र कुमार दास

झंझारपुर- केशव भंडारी

त्रिवेणी गंज- प्रदीप राम

नरपतगंज- जनार्दन यादव

ठाकुरगंज- मो. इकरामुल हक

कस्बा- इत्तेफाक आलम

बनमंखी- मनोज कुमार ऋषि

रुपौली- अमोद कुमार

मनहर- राजेश चौसरिया

राजा पाकर- मुकेश कुमार राम

तारैया- सत्येंद्र कुमार सहनी

गोरियाकोठी- एजाज अहमद

बरहरिया- डॉ. शहनवाज

बहादुरपुर- आमिर हैदर

गौरा बुरम- इफ्तिखार आलम

कुशेश्वर स्थान- शत्रुधन पासवान

सोनबर्सा- सत्येंद्र हाजरा

मधेपुरा- शशि कुमार यादव

सिंहेश्वर- प्रमोद कुमार राम

कोरहा- निर्मल कुमार राज

मनिहारी- बबलू सोरेन

बलरामपुर- असब आलम

कढ़वा- मोहम्मद शहरयार

कटिहार- गाजी सिद्दीकी

पटेपुर- दर्शाई चौधरी

वारिसनगर- सत्यनारायण

उजियारपुर- दुर्गा प्रसाद सिंह

रोसेरा- रोहित पासवान

हसनपुर- इंदु गुप्ता

छेरियाबरियापुर- डॉ. मृत्युंजय

बखरी- डॉ. संजय कुमार

अलौली- अभिषेक कुमार

कहलगांव- मंजर आलम

भागलपुर- अभयकांत झा

तारापुर- संतोष सिंह

जमालपुर- लल्लन जी यादव

सूर्याग्रह- अमित सागर

इस्लामपुर- तनुजा कुमारी

हरनौत- कमलेश पासवान

बख्तियारपुर- बाल्मिकी सिंह

फुलवारी- प्रो. शशिकांत प्रसाद

मसौढ़ी- राजेश्वर मांझी