बिहार चुनाव: जनसुराज में कैंडिडेट सिलेक्शन का प्लान, 6 अक्तूबर तक 243 विधानसभाओं में सम्मेलन
जनसुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी के संस्थापक सदस्यों और जमीनी कार्यकर्ताओं के सुझाव प्राप्त करने के लिए पूरे राज्य में व्यापक अभियान की रूपरेखा तैयार की है। इसमें मुख्यालय स्तर से दो केंद्रीय पर्यवेक्षक, जिला प्रभारी तथा जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे।

Nishant Nandan हिन्दु्स्तान ब्यूरो, पटनाMon, 22 Sep 2025 09:59 PM
बिहार चुनाव: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल के बीच अब जनसुराज पार्टी विधानसभावार सम्मेलन का आगाज कर दिया है। राज्य में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जमकर पसीना बहा रही हैंं। इस बीच जनसुराज का विधानसभा सम्मेलन सोमवार से प्रारंभ हो गया। इस अभियान के तहत 26 सितम्बर और तीन से छह अक्टूबर तक सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होगा। जनसुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी के संस्थापक सदस्यों और जमीनी कार्यकर्ताओं के सुझाव प्राप्त करने के लिए पूरे राज्य में व्यापक अभियान की रूपरेखा तैयार की है। इसमें मुख्यालय स्तर से दो केंद्रीय पर्यवेक्षक, जिला प्रभारी तथा जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे।

उस क्षेत्र के आवेदक उम्मीदवारों के संबंध में पार्टी के संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों के साथ ही बूथ, पंचायत, प्रखंड, विधानसभा स्तरीय कमेटी के पदाधिकारियों से उस क्षेत्र की राजनैतिक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव और चुनाव जीतने की क्षमता के बारे में सुझाव लिया जाएगा। इस संबंध में पार्टी के प्रवक्ता सैयद मसीहउद्दीन ने बताया कि अन्य दलों के आलाकमान संस्कृति के विपरीत जनसुराज ने कार्यकर्ताओं के सुझाव पर टिकट वितरण के नवाचारी प्रयोग करने का फैसला लिया है।

पैक्स प्रतिनिधियों से मिले प्रशांत किशोर

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी जिलों के पैक्स प्रतिनिधि एकजुट होकर अपनी समस्याओं के समाधान को जब तक आवाज नहीं उठायेंगे, तब तक राज्य सरकार समस्याओं का निराकरण नहीं करेगी। उन्हें संगठित होकर हर स्तर पर अपनी आवाज उठानी होगी। तभी सरकार के स्तर से कोई पहल होगी।

इसके पहले प्रशांत किशोर ने सोमवार को लगभग 300 पैक्स प्रतिनिधियों ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। केंद्रीय सहकारी बैंक भोजपुर के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में भोजपुर और बक्सर से आए प्रतिनिधियों में पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। सभी ने प्रशांत किशोर को पैक्स से जुड़ी समस्याओं, खासकर धान खरीद में आ रही परेशानियों की जानकारी दी। इस दौरान पैक्स प्रतिनिधियों को पूर्व आईएएस एवं जनसुराज नेता एनपी मंडल और सहकारी नेता त्रिवेणी प्रसाद सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने भी कहा कि पैक्स प्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं को लेकर एकजुटता दिखानी होगी।

