प्रशांत किशोर हर महीने 20 हजार रुपये तक की मदद का परिवार लाभ कार्ड फॉर्म भरवा रहे हैं
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी चुनावी अभियान में एक फॉर्म भरवा रही है। परिवार लाभ कार्ड नाम के इस फॉर्म के जरिए पांच तरह के चुनावी वादे किए गए हैं, जिसके तहत एक परिवार को लगभग 20 हजार रुपये तक का फायदा हो सकता है।
सरकार बनने के बाद चुनावी वादों का लाभ देने के लिए वोटरों से पहले फॉर्म भरवाने का चलन बिहार पहुंच गया है। दिल्ली के चुनाव में भी इसी तरह से फॉर्म भरवाए गए थे। बिहार में चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) परिवार लाभ कार्ड नाम से एक फॉर्म भरवा रही है, जिसके तहत पांच तरह के लाभ के जरिए हर परिवार को लगभग 20 हजार रुपये महीने तक के फायदे का वादा किया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि उसे अब तक लगभग 50 लाख फॉर्म मिल भी चुका है। तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) भी महिलाओं से 2500 रुपये मासिक मदद की माई बहिन मान योजना का फॉर्म भरवा रही है।
माई बहिन मान योजना का फॉर्म भरवाने पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आपत्ति जाहिर की है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी को पुलिस कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के मंत्री विजय चौधरी ने इसको लेकर कहा है कि यह राजद की ठगैती और झांसेबाजी है।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 27 अगस्त से परिवार लाभ कार्ड नाम से फॉर्म भरवा रही है। एक परिवार से एक सदस्य को इस फॉर्म को भरने की जरूरत है। जन सुराज के सूत्रों का कहना है कि उसके पास लगभग 50 लाख रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। जन सुराज पार्टी का 50 लाख रजिस्ट्रेशन का दावा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार में परिवारों की संख्या लगभग 2.76 लाख करोड़ है। पार्टी के दावे के हिसाब से उसके पास बिहार के हर पांच-छह में एक परिवार ने फॉर्म जमा करा दिया है।
परिवार लाभ कार्ड की प्रचार सामग्री पर जन सुराज पार्टी ने स्कूल का बस्ता चुनाव चिह्न पर वोट देने की अपील करते हुए दावा किया है कि नवंबर 2025 से हर परिवार को हर महीना 20 हजार रुपये तक का सीधा लाभ मिल सकता है। इस कार्ड में रोजी-रोजगार की गारंटी के लिए 12000, बृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए 2000, नकदी फसलों की खेती में मुफ्त मजदूर सुविधा के लिए 2500, स्कूली शिक्षा के लिए 1000 रुपये और महिलाओं को 4 परसेंट व्याज पर 5 लाख तक के कर्ज के लिए 2500 रुपये का वचन दिया गया है।
बिहार में लगातार अपनी यात्राओं में प्रशांत किशोर लोगों से कह रहे हैं कि जब उन्होंने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, जब सड़क और नाला के लिए वोट दिया तो वो भी बना, एक बार वो अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए जन सुराज पार्टी को वोट दें। प्रशांत किशोर का खुद भी चुनाव लड़ने का मन बन रहा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी कहेगी तो वो तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से या फिर अपने जन्मस्थान करगहर की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।