प्रशांत किशोर हर महीने 20 हजार रुपये तक की मदद का परिवार लाभ कार्ड फॉर्म भरवा रहे हैं

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी चुनावी अभियान में एक फॉर्म भरवा रही है। परिवार लाभ कार्ड नाम के इस फॉर्म के जरिए पांच तरह के चुनावी वादे किए गए हैं, जिसके तहत एक परिवार को लगभग 20 हजार रुपये तक का फायदा हो सकता है।

सरकार बनने के बाद चुनावी वादों का लाभ देने के लिए वोटरों से पहले फॉर्म भरवाने का चलन बिहार पहुंच गया है। दिल्ली के चुनाव में भी इसी तरह से फॉर्म भरवाए गए थे। बिहार में चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) परिवार लाभ कार्ड नाम से एक फॉर्म भरवा रही है, जिसके तहत पांच तरह के लाभ के जरिए हर परिवार को लगभग 20 हजार रुपये महीने तक के फायदे का वादा किया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि उसे अब तक लगभग 50 लाख फॉर्म मिल भी चुका है। तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) भी महिलाओं से 2500 रुपये मासिक मदद की माई बहिन मान योजना का फॉर्म भरवा रही है।

माई बहिन मान योजना का फॉर्म भरवाने पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आपत्ति जाहिर की है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी को पुलिस कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के मंत्री विजय चौधरी ने इसको लेकर कहा है कि यह राजद की ठगैती और झांसेबाजी है।