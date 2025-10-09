Prashant Kishor Jan Suraaj Party Candidates First List issued for 51 seat candidates bihar assembly elections Jan Suraaj List: जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट में 51 कैंडिडेट, घोषणा में प्रशांत किशोर ने बाजी मारी, Bihar Hindi News - Hindustan
Jan Suraaj List: जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट में 51 कैंडिडेट, घोषणा में प्रशांत किशोर ने बाजी मारी

बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहरी लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 03:08 PM
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का नाम इस लिस्ट में नहीं है और सूत्रों का कहना है कि पार्टी को 243 सीटों पर ठीक से लड़ाने के लिए वो खुद चुनाव नहीं लडे़ंगे। पहले उनके राघोपुर या करगहर से लड़ने की चर्चा चली थी। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में प्रशांत किशोर नहीं बैठे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पार्टी के नेता आरसीपी सिंह, यदुवंश गिरि कैंडिडेट घोषणा के वक्त मौजूद थे।

पार्टी ने ऐलान किया है कि प्रशांत किशोर चुनाव अभियान की शुरुआत राघोपुर सीट से करेंगे। इस सीट से राजद नेता तेजस्वी यादव विधायक हैं। उदय ने कहा है कि अगले दो-तीन दिन में सभी सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो जाएगा। जन सुराज पार्टी के 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी में इन कैंडिडेट को मिला है टिकट:-

वाल्मीकि नगर - डॉ. द्रिग नारायण प्रसाद

लौरिया - सुनील कुमार

हरसिद्धि (एससी) - अवधेश राम

ढाका - डॉ. लाल बाबू प्रसाद

सुरसंड - उषा किरण

रून्नीसैदपुर - विजय कुमार साह

बेनीपट्टी - मोहम्मद परवेज आलम

निर्मली - राम प्रवेश कुमार यादव

सिक्ती - राघिब बब्लू

कोचाधामन - अबू अफ्फान फारुक़ी

अमौर - अफरोज आलम

बैसी - मोहम्मद शाहनवाज आलम

प्राणपुर - कुणाल निषाद उर्फ सोनू सिंह

आलमनगर - सुभोध कुमार सुमन

सहरसा - किशोर कुमार

सिमरी बख्तियारपुर - सुरेंद्र यादव

महिषी - शमीम अख्तर

दरभंगा ग्रामीण - शोएब खान

दरभंगा - आर. के. मिश्रा

केोटी - बिल्लू साहनी

मीनापुर - तेज नारायण साहनी

मुजफ्फरपुर - डॉ. अमित कुमार दास

गोपालगंज - डॉ. शशि शेखर सिन्हा

भोरे (एससी) - प्रीति किन्नर

रघुनाथपुर - राहुल कीर्ति सिन्हा

दरौंधा - सत्येंद्र कुमार यादव

मांझी - यदुवंश गिरी

बनियापुर - श्रवण कुमार महतो

छपरा - जय प्रकाश सिंह

परसा - मुसाहब महतो

सोनपुर - चंदन लाल मेहता

कल्याणपुर (एससी) - राम बालक पासवान

मोरवा - जागृति ठाकुर

मठियानी - डॉ. अरुण कुमार

बेगूसराय - सुरेंद्र कुमार साहनी

खगड़िया - जयंती पटेल

बेलदौर - गजेन्दर कुमार सिंह (निषाद)

परबत्ता - विनय कुमार वरुण

पीरपैंती (एससी) - घनश्याम दास

बेलहर - ब्रज किशोर पंडित

अस्थावां - लता सिंह

बिहारशरीफ - दिनेश कुमार

नालंदा - कुमारी पूनम सिन्हा

कुम्हरार - के. सी. सिन्हा

आरा - डॉ. विजय कुमार गुप्ता

चेनारी (एससी) - नेहा कुमारी (नटराज)

करगहर - रितेश रंजन (पांडेय)

गोह - सीता राम दुखारी

नबीनगर - अर्चना चंद्रा

इमामगंज (एससी) - डॉ. अजीत कुमार

बोध गया (एससी) - लक्ष्मण मांझी

Jan Suraaj Party
