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बांकीपुर में प्रशांत किशोर आगे, जीत तय मानकर जश्न को जुटने लगे जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में 15वें राउंड तक जनसुराज के प्रशांत किशोर 8,202 वोटों से भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से आगे चल रहे हैं। राजद की रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं। यह सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है और प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं।

पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना के बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 15वें राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से 8,202 मतों से आगे चल रहे हैं। अब तक मिले रुझानों के अनुसार प्रशांत किशोर को 29,752 वोट, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 21,550 वोट और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 6,755 वोट मिले हैं। शुरुआती राउंड से ही प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि राजद मुख्य मुकाबले से बाहर नजर आ रही है। रुझानों के साथ ही जनसुराज के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है। पटना स्थित मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों ने गुलाल उड़ाकर और ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम परिणाम की घोषणा अभी बाकी है।

बांकीपुर उपचुनाव: जन सुराज के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए

बांकीपुर सीट भाजपा का पारंपरिक गढ़ मानी जाती है। यह उपचुनाव भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने और विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कराया गया। भाजपा ने युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा, जबकि राजद ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया। 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता को नितिन नवीन से 50 हजार से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा था।

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पटना में जश्न मनाते जन सराज के कार्यकर्ता

यह चुनाव प्रशांत किशोर के लिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव है। 30 जुलाई को हुए मतदान में 34.30 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो पिछले विधानसभा चुनाव के 41.45 प्रतिशत मतदान से काफी कम रहा। मतगणना अभी जारी है और अंतिम नतीजों पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि मौजूदा रुझान बरकरार रहते हैं तो भाजपा के लंबे समय से मजबूत रहे इस निर्वाचन क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है।

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