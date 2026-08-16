ऐक्शन में प्रशांत किशोर, पटना से मधुबनी; रौशन यादव की कस्टोडियल डेथ पर पुलिस को अल्टीमेटम
बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। इसका असर दिखने लगा है। जेल में युवक की मौत मामले में मधुबनी एसएसपी से मिलकर शिकायत की।
जन सुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ऐक्शन में है। मधुबनी में रौशन यादव की न्यायिक हिरासत में मौत मामले में जिले की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के हवाले से पीके ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। एसएसपी के मुलाकात के बाद पीके ने कहा है कि मामले की जांच कर 10 दिन के अंदर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो चुप नहीं बैठेंगे।
बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। इसका असर दिखने लगा है। शनिवार को प्रशांत किशोर रौशन यादव के घर पहुंच गए। परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने एसएसपी से मुलाकात की। पीके ने कहा कि इस मामले में लगता है कि प्रशासन से नाइंसाफी हुई है। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने कस्टडी में लेकर जमकर पीटा और बिजली का करेंट लगाया गया। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन, पुलिस की कार्रवाई पर काफी संदेह है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्णय का इंतजार है। परिजनों को हर हाल में इंसाफ होना चाहिए। एसएसपी ने इसका आश्वासन भी दिया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें