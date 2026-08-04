'मनोज तिवारी फ्रॉड आदमी'; प्रशांत किशोर का BJP सांसद पर पलटवार, भरत तिवारी केस में दी चुनौती

बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा सांसद को फ्रॉड करार दिया। साथ ही उन्हें भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में चुनौती भी दे दी है। चुनाव प्रचार के दौरान मनोज तिवारी ने पीके पर गंभीर आरोप लगाए थे।

बांकीपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भोजपुरी एक्टर एवं भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद मनोज तिवारी पर तीखा पलटवार किया है। पीके ने मनोज तिवारी को फ्रॉड आदमी करार दिया है। साथ ही, उन्हें चैलेंज किया कि वह एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाकर दिखाएं। दरअसल, बांकीपुर में प्रचार के दौरान भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी की मां को न्याय दिलाने की बात कहकर जन सुराज का प्रचार करने के लिए कहा था।

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को यूट्यूब चैनल न्यूज पिंच से इंटरव्यू के दौरान मनोज तिवारी पर जमकर निशाना साधा। पीके ने कहा कि वह सिर्फ चुनाव के समय बरसाती मेंढ़क की तरह बिहार आते हैं।

पीके का मनोज तिवारी को चैलेंज प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी को खुली चुनौती देते हुए कहा, "अगर हिम्मत है और खुद को नेता कहते हैं, तो आकर भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कसम खाकर कह दें कि आगे से बिहार की धरती पर आकर कभी इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करोगे।"

प्रशांत किशोर ने भाजपा सांसद के पूर्व में दिए गए बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी की मौत हुई है और उसकी मां को चंद वोटों के लिए विक्षिप्त अवस्था में लाना और समाज को मैसेज देना कि (सरकार से) समझौता हो गया है, इससे घिनौना कोई अपराध नहीं हो सकता। पीके ने कहा कि लोग किस स्तर पर घिरकर राजनीति कर रहे हैं, यह देखकर घिन आती है।

पीके ने भाजपा सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि मनोज तिवारी ने बांकीपुर में जहां-जहां प्रचार किया होगा, वहां भाजपा को दो-चार वोट कम ही मिले होंगे। उन्होंने दावा किया कि पूरा बिहार के लोग उन्हें अभी गाली दे रहे हैं।

मनोज तिवारी ने क्या कहा था? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने पिछले दिनों पटना की बांकीपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में प्रचार किया था। प्रचार के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी की मां से कहा था कि वह बांकीपुर में जन सुराज का प्रचार करने आएंगी तो ही उन्हें न्याय दिलाएंगे।

वहीं, मनोज तिवारी ने यह भी कहा था कि उन्होंने भरत तिवारी की मां आशा देवी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलवाया। उसके तुरंत बाद भरत तिवारी केस में जिन अधिकारियों (एसडीओ और डीएसपी) पर आरोप लगे, उन्हें हटाने का आदेश आ गया था। उन्होंने कहा कि सम्राट सरकार भरत तिवारी के मामले में संवेदनशील है।

17 जून को भोजपुर में हुआ था भरत तिवारी का एनकाउंटर भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। परिजन ने आरोप लगाया कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसे पांच गोलियां मार दीं। मामले के तूल पकड़ने के बाद एनकाउंटर के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। तत्कालीन थानेदार और एसडीपीओ को भी हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। हाल ही में भरत तिवारी को गोली मारने के आरोप में एक एसटीएफ जवान को गिरफ्तार किया गया है।

भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिलौटी गांव में महापंचायत का आयोजन हुआ था। उसमें प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे। पीके ने उस समय भरत तिवारी की मां से मुलाकात कर उन्हें ढांढ़स बंधाया था और परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था।