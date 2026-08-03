अच्छे आदमी को CM बनाएं, बांकीपुर के नतीजे पर प्रशांत किशोर का फर्स्ट रिऐक्शन; शाह-मोदी से यह अपील
प्रशांत किशोर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसी अच्छे आदमी को बिहार का सीएम बनाना चाहिए।
Prashant Kishor First Reaction on Bankipur: बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज को भारी समर्थन पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि तीस साल का किला तीस दिनों में ढह गया। जीत का सर्टिफिकेट लेने से पहले प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसी अच्छे आदमी को बिहार का सीएम बनाना चाहिए। कहा कि दो तीन महीने में बांकीपुर में सुधार दिखेगा। यह चुनाव यहां की नाली-गली पर नहीं लड़ा गया है बल्कि, एक खास मैसेज के साथ लड़ा गया है कि राज्य में सरकार का नेतृत्व सही हाथों में नहीं दिया गया।
काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके विधायक बन जाने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बन जाएगा। यह चुनाव यहां की नाली-गली के लिए नहीं लड़ा गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह समझना पड़ेगा कि जिन्हें उन्होंने सीएम बनाया है उन्हें लोग नहीं पसंद नहीं करते। बिहार के लोग चाहते हैं कि अब चार-पांच किलो अनाज की जरूरत नहीं है बल्कि पढ़ाई, कमाई, रोजगार की जरूरत है। गुजरात के लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वैसी सुविधा बिहार में भी होना चाहिए। यह तब होगा जब एक अच्छा आदमी बिहार का सीएम बनेगा।
उन्होंने कहा कि बिहार के लिए एक ऐसा प्लान बनना चाहिए कि यहां से पलायन बंद हो। दस-पंद्रह हजार की नौकरी के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। केंद्र और राज्य की सरकारों ने जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं किया तो आगे के चुनावों में भी ऐसा ही परिणाम उन्हें देखना पड़ेगा। कहा कि सम्राट चौधरी के चाल, चरित्र, चेहरा का ब्योरा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। कुशवाहा समाज के नेता को ही सीएम बनाना हो तो किसी दूसरे को बनाइए। पीके ने कहा कि आज का चुनावी परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज है।
प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है बल्कि व्यवस्था से है। बांकीपुर की जनता ने उनपर भरोसा किया है इसके लिए धन्यवाद है। जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनका विश्वास जीतने के लिए प्रयास करेंगे। राज्य में रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने के लिए काम करेंगे। राज्य के करोड़ो लोग रोटी के लिए परदेश में रहते हैं उन्हें घर में वापस लाने के लिए काम करेंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव परिणाम से सरकार नहीं बदलेगी। बिहार की बेहतरी के लिए हमसे अधिक उन लोगों की जिम्मेदारी होगी। बिहार के बच्चे अपने राज्य पर नाज करें, इसके लिए काम करना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें