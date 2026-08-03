अच्छे आदमी को CM बनाएं, बांकीपुर के नतीजे पर प्रशांत किशोर का फर्स्ट रिऐक्शन; शाह-मोदी से यह अपील

प्रशांत किशोर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसी अच्छे आदमी को बिहार का सीएम बनाना चाहिए।

Prashant Kishor First Reaction on Bankipur: बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज को भारी समर्थन पर प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि तीस साल का किला तीस दिनों में ढह गया। जीत का सर्टिफिकेट लेने से पहले प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसी अच्छे आदमी को बिहार का सीएम बनाना चाहिए। कहा कि दो तीन महीने में बांकीपुर में सुधार दिखेगा। यह चुनाव यहां की नाली-गली पर नहीं लड़ा गया है बल्कि, एक खास मैसेज के साथ लड़ा गया है कि राज्य में सरकार का नेतृत्व सही हाथों में नहीं दिया गया।

काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके विधायक बन जाने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बन जाएगा। यह चुनाव यहां की नाली-गली के लिए नहीं लड़ा गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह समझना पड़ेगा कि जिन्हें उन्होंने सीएम बनाया है उन्हें लोग नहीं पसंद नहीं करते। बिहार के लोग चाहते हैं कि अब चार-पांच किलो अनाज की जरूरत नहीं है बल्कि पढ़ाई, कमाई, रोजगार की जरूरत है। गुजरात के लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वैसी सुविधा बिहार में भी होना चाहिए। यह तब होगा जब एक अच्छा आदमी बिहार का सीएम बनेगा।

उन्होंने कहा कि बिहार के लिए एक ऐसा प्लान बनना चाहिए कि यहां से पलायन बंद हो। दस-पंद्रह हजार की नौकरी के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। केंद्र और राज्य की सरकारों ने जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं किया तो आगे के चुनावों में भी ऐसा ही परिणाम उन्हें देखना पड़ेगा। कहा कि सम्राट चौधरी के चाल, चरित्र, चेहरा का ब्योरा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। कुशवाहा समाज के नेता को ही सीएम बनाना हो तो किसी दूसरे को बनाइए। पीके ने कहा कि आज का चुनावी परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज है।