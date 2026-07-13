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प्रशांत किशोर पर पटना से बेतिया तक आठ मुकदमे, तीन मामले तो मानहानि के क्रिमिनल केस

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ बिहार में कुल 8 मामले लंबित हैं। पटना के अलावा, सहरसा, मुजफ्फरपुर और बेतिया में उनके खिलाफ धरना-प्रदर्शन और आपराधिक मानहानि के केस चल रहे हैं। बांकीपुर सीट से नामांकन के दौरान पीके ने चुनावी हलफनामे में इनकी जानकारी दी है।

प्रशांत किशोर पर पटना से बेतिया तक आठ मुकदमे, तीन मामले तो मानहानि के क्रिमिनल केस

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार एवं प्रत्याशी प्रशांत किशोर के खिलाफ कुल 8 मामले दर्ज हैं। इनमें अधिकतर केस धरना-प्रदर्शन और मानहानि से जुड़े हुए हैं। पीके के खिलाफ पटना में सर्वाधिक 5 केस दर्ज हैं, जबकि एक-एक मामला मुजफ्फरपुर, बेतिया और सहरसा में चल रहा है। प्रशांत किशोर ने सोमवार को पटना की बांकीपुर सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन किया। इस दौरान दायर चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने लंबित आपराधिक मामलों से लेकर संपत्ति आदि की पूरी जानकारी दी है।

चुनावी एफिडेविट के अनुसार प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में साल 2024 में बीएनएस की धारा 191 (2), 191 (3), 190, 223, 131, 132, 324 (4) के तहत केस दर्ज हुआ था। इसमें उन पर धरना प्रदर्शन कर रोड जाम करने, सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी से रोकने आदि के आरोप हैं। इसी थाने में साल 2025 में भी बीएनएस की धारा 191 (2), 191 (3), 190, 223 के तहत केस दर्ज किया गया था। उसमें भी वैसे ही आरोप लगाए गए।

इसके अलावा, पिछले साल पटना के सचिवालय थाने में बीएनएस की धारा 191 (2), 190, 132, 223 के तहत एक मुकदमा प्रशांत किशोर के खिलाफ हुआ, उसमें भी सड़क जाम करने और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी से रोकने का आरोप है। इसी तरह का एक और मामला पीरबहोर थाने में हुआ। इसमें उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 191 (2), 190, 126 (2), 115 (2), 117 (2), 132, 61 (2) लगाई गई।

पटना से बेतिया तक मानहानि के मुकदमे झेल रहे पीके

वहीं, सहरसा सदर थाने में भी पीके के खिलाफ पिछले साल बीएनएस की धारा 223 (ए) औ 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें उन पर मानहानि का आरोप लगाया गया। इसके अलावा, पटना सीजेएम कोर्ट, बेतिया सीजेएम कोर्ट और मुजफ्फरपुर पश्चिमी एसीजेएम-1 कोर्ट में भी उनके खिलाफ 2025 में आपराधिक मानहानि के मुकदमे हुए हैं।

प्रशांत किशोर को अब तक किसी केस में सजा नहीं

पीके के अनुसार, इनमें से किसी भी केस में उन पर आरोप तय नहीं किए गए हैं और ना ही अब तक उन्हें किसी केस में दोषी ठहराया गया है या सजा हुई है।

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पहली बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले जन सुराज ने 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय पीके खुद किसी सीट से नहीं उतरे थे। अब बांकीपुर में उनके खुद उतरने से मुकाबला कड़ा हो गया है। सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी आरजेडी समेत अन्य दलों को वे कड़ी टक्कर दे सकते हैं।

बांकीपुर में मतदान कब है?

पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन था। यहां 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को इलेक्शन रिजल्ट आएगा।

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बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर!

बांकीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी। उन्होंने मार्च 2026 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह सीट छोड़ दी थी। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। नितिन नवीन खुद लगातार 5 बार यहां से चुनाव जीते, उससे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से 4 बार विधायक रहे। 30 सालों से बांकीपुर (2008 से पहले पटना पश्चिमी सीट) पर बीजेपी का कब्जा है।

बीजेपी को गढ़ में हराने का दावा कर रहे प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीजेपी को उसके गढ़ में हराने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की आहट है। अगर इस चुनाव में बीजेपी हारती है, तो यह साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर जनता को भरोसा नहीं है। दरअसल, सम्राट के सीएम बनने के बाद यह पहला विधानसभा उपचुनाव है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

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जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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