सम्राट चौधरी को मर्डर केस में गिरफ्तार करे सरकार; प्रशांत किशोर बोले- बर्खास्त करके जेल भेजें नीतीश

जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बड़े नेता सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने 1995 में तारापुर में सात लोगों की हत्या के केस में अभियुक्त रहे सम्राट चौधरी पर गलत उम्र का दस्तावेज देकर कोर्ट से राहत लेने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट ने 1995 में अपनी उम्र 14-15 साल दिखाने और नाबालिग के तौर पर राहत पाने के लिए बोर्ड की परीक्षा का प्रवेश पत्र कोर्ट को दिया था। प्रशांत ने कहा कि 2020 के चुनाव में सम्राट ने जो शपथ पत्र दिया है, उसके मुताबिक वो 51 साल के थे और इस हिसाब से वो 1995 में 26 साल की उम्र के थे, इसलिए उन्हें बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए।