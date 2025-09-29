Prashant Kishor demands Samrat Choudhary arrest in Tarapur Murder Case asks Nitish and Governor to dismiss BJP Dy CM सम्राट चौधरी को मर्डर केस में गिरफ्तार करे सरकार; प्रशांत किशोर बोले- बर्खास्त करके जेल भेजें नीतीश, Bihar Hindi News - Hindustan
सम्राट चौधरी को मर्डर केस में गिरफ्तार करे सरकार; प्रशांत किशोर बोले- बर्खास्त करके जेल भेजें नीतीश

जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने भाजपा नेता सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रशांत ने तारापुर के एक मर्डर केस में जेल भेजने की मांग की है और दावा किया है कि सम्राट तब 26 साल के थे।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 02:07 PM
जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बड़े नेता सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने 1995 में तारापुर में सात लोगों की हत्या के केस में अभियुक्त रहे सम्राट चौधरी पर गलत उम्र का दस्तावेज देकर कोर्ट से राहत लेने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट ने 1995 में अपनी उम्र 14-15 साल दिखाने और नाबालिग के तौर पर राहत पाने के लिए बोर्ड की परीक्षा का प्रवेश पत्र कोर्ट को दिया था। प्रशांत ने कहा कि 2020 के चुनाव में सम्राट ने जो शपथ पत्र दिया है, उसके मुताबिक वो 51 साल के थे और इस हिसाब से वो 1995 में 26 साल की उम्र के थे, इसलिए उन्हें बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए।

प्रशांत ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में सम्राट पर ताजा हमला किया है। उन्होंने पहले भी सम्राट पर मर्डर केस को लेकर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में सम्राट ने कहा था कि उनकी उम्र और नाम को लेकर जो भी विवाद हैं, वो पहले से सार्वजनिक हैं। प्रशांत के ताजा हमलोंं पर सम्राट चौधरी ने तंज में कहा कि पीके खोजी पत्रकार बन गए हैं। प्रशांत ने सोमवार को पटना में कहा कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि सम्राट को हत्या के आरोप में तुरंत पद से बर्खास्त करके अरेस्ट किया जाए।