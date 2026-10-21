राघोपुर नाव हादसे के पीड़ितों को 25 लाख मुआवजा दें, वैशाली पहुंच बोले प्रशांत किशोर- सम्राट चौधरी को आना चाहिए

वैशाली जिले में राघोपुर नाव हादसे के पीड़ितों से मिलने के बाद पीके ने कहा कि यह खेदजनक है कि बिहार सरकार ने जीवन की कीमत चार लाख रुपये तय कर रखी है। इन पीड़ितो को 25 लाख रुपये दिया जाना चाहिए।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हाल ही में वैशाली जिले में गंगा नदी में नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की बिहार सरकार से मंगलवार को मांग की।बांकीपुर के विधायक किशोर जिले के मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर रामपुर श्यामचंद गांव में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पिछले सप्ताह इस गांव में गंगा नदी में नाव पलटने से नौ लड़कियों समेत 13 बच्चों की डूबकर मौत हो गई थी।

प्रशांत किशोर ने दशहरा पर पीड़ित परिवारों को सहायता देने का वादा किया था। उन्होंने कहा, “यहां के लोगों की शिकायतों में से एक यह है कि अनुग्रह राशि केवल चार लाख रुपये है, जबकि कोलकाता में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये मिले।”उन्होंने कहा, “यह खेदजनक है कि बिहार सरकार ने जीवन की कीमत चार लाख रुपये तय कर रखी है। मौत का कारण चाहे जो भी त्रासदी हो, राशि समान रहती है। मैं पीड़ित परिवारों की ओर से बिहार सरकार से मुआवजे की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का आग्रह करता हूं।”

प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी गांव आकर शोकाकुल लोगों से मिलने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस नजरिये से निर्देशित नहीं होना चाहिए कि यह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है और यहां के लोग मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मतदाता हैं।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने प्रशासन से ग्रामीणों की इस शिकायत की जांच करने का भी आग्रह किया कि नाव में दरारें आने के बावजूद उसे चलाया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) को पहुंचने में काफी समय लगा, जबकि यह बाढ़ की आशंका वाला क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।