प्रशांत किशोर की संपत्ति का खुलासा हो गया है, पत्नी के पास भी 100 करोड़ से ऊपर की जायदाद, एफिडेविट में और क्या?

Prashant Kishor Property Assets Affidavit: प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से नामांकन के शपथ पत्र में करोड़ों रुपये की संपत्ति का खुलासा किया है। प्रशांत की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास के पास भी 100 करोड़ से ऊपर की जायदाद है।

Prashant Kishor Property Assets Affidavit: जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के नेता प्रशांत किशोर 96 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। प्रशांत की डॉक्टर पत्नी जाह्नवी दास के पास भी 100 करोड़ रुपये से ऊपर की जायदाद है। प्रशांत किशोर ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उप-चुनाव में सोमवार को नामांकन पत्र के साथ दाखिल एफिडेविट में जमीन-जायदाद का पूरा खुलासा किया है। प्रशांत किशोर की कमाई, उनकी संपत्ति और उनके नेटवर्थ को लेकर लंबे समय से एक सस्पेंस था, जो अब खत्म हो गया है। प्रशांत के नामांकन में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास भी मौजूद थीं। सुबह-सुबह प्रशांत और जाह्नवी दास सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने भी गए थे। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस सीट को खाली किया था, जहां 30 जुलाई को उप-चुनाव का मतदान है। हाईप्रोफाइल बांकीपुर सीट के चुनाव नतीजे 3 अगस्त को आएंगे।

चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा के आम चुनाव में करगहर और राघोपुर सीट से लड़ने का माहौल बनाकर पीछे हट गए थे। प्रशांत ने तब यह बताया था कि सलाह देने के पेशे से उन्होंने तीन साल में 241 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें 98 करोड़ जन सुराज पार्टी को दान दे दिया। चुनाव में जन सुराज की हार के लिए चंपारण में उपवास रखने के बाद प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि अगले 5 साल तक वह सलाह से होने वाली कमाई का 90 परसेंट हिस्सा अपनी पार्टी को दान कर देंगे।

प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास के पास 198 करोड़ की संपत्ति प्रशांत किशोर और उनकी डॉक्टर पत्नी जाह्नवी दास के पास मिलाकर 198 करोड़ रुपये की संपत्ति है। प्रशांत किशोर के पास अपने नाम पर 22.19 करोड़ की चल, 73.87 करोड़ की अचल संपत्ति है, जो कुल मिलाकर 96.07 करोड़ बनती है। उन पर 5.77 करोड़ का कर्ज भी है। वहीं प्रशांत की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास के पास 89.51 करोड़ की चल, 12.42 करोड़ की अचल कुल 101.93 करोड़ की संपत्ति है। जाह्नवी दास पर भी 55 लाख का लोन है। प्रशांत किशोर ने शपथ पत्र में बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक उन्होंने 4.45 करोड़ का आयकर और 5.58 करोड़ रुपये का जीएसटी भी भरा है।

वेदहास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से प्रशांत किशोर की कंपनी है प्रशांत किशोर ने एफिडेविट में बताया कि उनके पास वेदहास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी में 100 फीसदी कंट्रोलिंग शेयर है। उन्होंने शपथ पत्र में यह भी साफ किया है कि इस कंपनी ने 2024-25 में जन सुराज पार्टी को 85 करोड़ और जन सुराज फाउंडेशन को 50 लाख चंदा दिया था। इसी कंपनी ने साल 2023-24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 2.75 करोड़ रुपये का चंदा दिया था।

कई दलों और नेताओं के लिए चुनाव में काम कर चुके प्रशांत किशोर का खुद का यह पहला चुनाव है। इस सीट से लड़ने के लिए भी कई दिनों से उनके नाम की चर्चा चल रही थी और खुद पीके ही इसे यह कहकर हवा दे रहे थे कि भाजपा को उसके गढ़ बांकीपुर में ही हराने के लिए जो भी करना होगा, वह करेंगे। प्रशांत बांकीपुर के उप-चुनाव को बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर जनता के फैसले के तौर पर पेश कर रहे हैं। पीके कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता अगर भाजपा को हरा देगी तो इस नतीजे की गूंज दिल्ली तक जाएगी।

सत्तारूढ़ भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की सीट पर पहले युवा नेता अभिषेक बंटी को टिकट दिया था। अभिषेक ने नामांकन कर दिया और सम्राट चौधरी, संजय झा समेत एनडीए के नेताओं ने उनकी नामांकन सभा में वोट तक मांग लिया। फिर अचानक उन्होंने शुक्रवार को चुनाव मैदान से हटने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अभिषेक की जगह पर उनसे भी कम उम्र के युवा और पटना में पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष नीरज सिन्हा को नया कैंडिडेट बनाया। नीरज ने भी आज पर्चा दाखिल किया है।

बांकीपुर में दर्जन भर से ज्यादा कैंडिडेट नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन माहौल से लग रहा है कि निर्णायक लड़ाई प्रशांत, नीरज और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की रेखा गुप्ता के बीच होगी। रेखा गुप्ता नवंबर में भी लड़ी थीं और बड़े अंतर से नितिन नवीन से हारी थीं। नितिन नवीन इस सीट से 2006 से लगातार जीते हैं। पिता के निधन के बाद पहली बार 2006 में जब उप-चुनाव जीते, तब इसका नाम पटना पश्चिम था। 2008 में परिसीमन के बाद 2010 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से इसका नाम बांकीपुर है।