प्रशांत किशोर बांकीपुर रिजल्ट से पहले फिर चुनाव आयोग पहुंच गए, अब पटना एसएसपी की शिकायत
बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना से दो दिन पहले जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर चुनाव आयोग पहुंच गए। उन्होंने शनिवार को पटना के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों की शिकायत आयोग से की। उन्होंने पुलिस पर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं प्रत्याशी प्रशांत किशोर एक बार फिर चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से पटना के सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा की शिकायत की है। पीके ने आरोप लगाया कि एसएसपी ने अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ बांकीपुर में मतदान और चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया। मतदाताओं को डराया गया और जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण किया गया। उन्होंने इसमें सत्तारूढ़ दल (भारतीय जनता पार्टी) का भी हाथ बताया है।
प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ शनिवार दोपहर बाद पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। यहां से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पटना एसएसपी की आयोग से शिकायत की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसकी जांच कराने और दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
पीके ने आरोप लगाया कि बांकीपुर में बीते 3 दिनों से जबरन पुलिसिया कार्रवाई की गई। पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। वोटर को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आपराधिक तत्वों ने पुलिस के साथ मिलकर गुंडागर्दी की। इसी की शिकायत लेकर वह चुनाव आयोग के पास गए हैं।
प्रशांत किशोर के अनुसार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। पीके ने कहा कि उन्होंने आयोग से की लिखित शिकायत में पटना एसएसपी को नामजद किया है। एसएसपी ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। पीके ने दावा किया कि उनके पास इसके सबूत हैं, जो उन्होंने चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। वह रविवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन सबूतों को सार्वजनिक करेंगे।
वोटिंग से पहले भी चुनाव आयोग पहुंची जन सुराज
बांकीपुर में मतदान से पहले भी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने चुनाव आयोग से भाजपा और पुलिस की शिकायत की थी। जन सुराज के नेताओं ने आयोग से 29 जुलाई को कहा था कि पुलिस उनके नेताओं को जबरन परेशान कर रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और मतदाताओं को डरा-धमका रहे हैं। इसके अलावा, पीके की पार्टी ने चुनाव में जीविका दीदियों और पैरा मिलिट्री फोर्स की ड्यूटी नहीं लगाने की भी मांग की थी।
3 अगस्त को आएगा बांकीपुर का रिजल्ट
पटना शहर की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर यहां से खुद उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता से है। बांकीपुर सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सोमवार 3 अगस्त को आएंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।