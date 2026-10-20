अब जदयू, भाजपा अलग-अलग हैं, सम्राट के नेतृत्व में चुनाव जीतना संभव नहीं; MLC चुनाव पर बोले प्रशांत किशोर

बिहार में एमएलसी चुनावों की हलचल के बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। पीके ने कहा है कि राजग की राजनीतिक जमीन खिसकी है और इस चुनाव से यह प्रमाणित हो जाएगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए चुनाव जीतना संभव नही है।

बिहार में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान के दिन जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं राजनीतिक तापमान वैसे-वैसे बढ़ रहा है। अब प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद एनडीए की हालत ठीक नहीं है और JDU-BJP अलग-अलग हैं। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा कि बिहार विधान परिषद चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) जीत के लिए संघर्ष कर रहा है और उसकी हालत ठीक नही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजग नेताओं की ओर से सभी सीटों पर जीत के दावे के बावजूद चुनाव में उनकी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार के हटने के बाद राजग की राजनीतिक जमीन खिसकी है और इस चुनाव से यह प्रमाणित हो जाएगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए चुनाव जीतना संभव नही है।

जनसुराज के नेता और पटना की बांकीपुर सीट से विधायक प्रशांत किशोर ने किशनगंज में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद के दौरान कहा कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथों में होती है और यह ताकत किसी एक चुनाव से बनती या बिगड़ती नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगले चार वर्षों तक राजग की सरकार रहेगी और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बने रहेंगे, लेकिन यदि लोगों ने विधानपरिषद चुनाव में सही तरीके से मतदान किया और भाजपा को हराने के लिए जन सुराज का साथ दिया, तो मौजूदा व्यवस्था पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इससे जनता को एक नया विकल्प मिलेगा और नेताओं के मन में भी डर पैदा होगा।