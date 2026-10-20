Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अब जदयू, भाजपा अलग-अलग हैं, सम्राट के नेतृत्व में चुनाव जीतना संभव नहीं; MLC चुनाव पर बोले प्रशांत किशोर

By Nishant Nandan
वार्ता, वार्ता
Follow us on Google News
share

बिहार में एमएलसी चुनावों की हलचल के बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। पीके ने कहा है कि राजग की राजनीतिक जमीन खिसकी है और इस चुनाव से यह प्रमाणित हो जाएगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए चुनाव जीतना संभव नही है।

Prashant Kishor
बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर (फाइल फोटो)

बिहार में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान के दिन जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं राजनीतिक तापमान वैसे-वैसे बढ़ रहा है। अब प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद एनडीए की हालत ठीक नहीं है और JDU-BJP अलग-अलग हैं। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा कि बिहार विधान परिषद चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) जीत के लिए संघर्ष कर रहा है और उसकी हालत ठीक नही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजग नेताओं की ओर से सभी सीटों पर जीत के दावे के बावजूद चुनाव में उनकी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार के हटने के बाद राजग की राजनीतिक जमीन खिसकी है और इस चुनाव से यह प्रमाणित हो जाएगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए चुनाव जीतना संभव नही है।

जनसुराज के नेता और पटना की बांकीपुर सीट से विधायक प्रशांत किशोर ने किशनगंज में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद के दौरान कहा कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथों में होती है और यह ताकत किसी एक चुनाव से बनती या बिगड़ती नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगले चार वर्षों तक राजग की सरकार रहेगी और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बने रहेंगे, लेकिन यदि लोगों ने विधानपरिषद चुनाव में सही तरीके से मतदान किया और भाजपा को हराने के लिए जन सुराज का साथ दिया, तो मौजूदा व्यवस्था पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इससे जनता को एक नया विकल्प मिलेगा और नेताओं के मन में भी डर पैदा होगा।

ये भी पढ़ें:मुंबई में लगातार ऐसा हो रहा, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद क्या बोले तेजस्वी

प्रशांत किशोर ने कहा कि अब जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और भाजपा अलग-अलग हैं और उनमें तालमेल की कमी है, जिसका असर आगामी चुनाव में दिखेगा। जनसुराज के नेता ने कहा कि बिहार की राजनीति में जनता के पास अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता भाजपा को हराने के लिए जन सुराज का समर्थन करते हैं, तो इससे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बनेगा और नेताओं को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होना पड़ेगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News MLC Election अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsअब जदयू, भाजपा अलग-अलग हैं, सम्राट के नेतृत्व में चुनाव जीतना संभव नहीं- पीके