Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बांकीपुर में भाजपा के हारने से बंद हो गए एनकाउंटर और बुलडोजर, प्रशांत किशोर का दावा

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद बिहार में बुलडोजर ऐक्शन और एनकाउंटर बंद हो गए हैं। पीके ने कहा कि पूरे देश में बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों की चर्चा हो रही है। सरकार भी दबाव में काम कर रही है। 

Prashant kishor bankipur
प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर चुनाव के बाद बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर बंद हो गए (PTI File Photo)

जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हारने के बाद बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर ऐक्शन बंद हो गए हैं। उन्होंने एनडीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोगों ने देख लिया है एनकाउंटर और बुलडोजर ऐक्शन होगा, राशन कार्ड से नाम काटे जाएंगे, तो जनता हरा भी सकती है। पीके का दावा है कि सरकार लोगों के दबाव में काम कर रही है।

उपचुनाव जीतकर विधायक बने प्रशांत किशोर बांकीपुर में घूम-घूमकर आभार कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को जनता रोड और चिरैयाटांड में जनसभा की। इस दौरान सम्राट सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने भाजपा पर तंज कसा। पीके ने कहा कि बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद बहुत बदलाव हुआ है।

12 दिनों में ना एनकाउंटर हुआ, ना बुलडोजर चला- पीके

उन्होंने दावा किया कि बीते बांकीपुर उपचुनाव के बाद बीते 12-15 दिनों के भीतर बिहार में एक भी एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर नहीं हुआ है। साथ ही जाति-गमछा देखकर मारने की बात भी बंद हो गई। पीके ने कहा कि यह सब बांकीपुर के रिजल्ट का असर है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद किसी भी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर नहीं चला। जबकि उपचुनाव से पहले गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे।

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि पूरे देश में बांकीपुर की चर्चा हो रही है। यहां के लोगों ने जाति, धर्म से ऊपर उठकर दलों की बात ना सुनकर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट दिया। पीके ने कहा कि बांकीपुर के लोगों की प्रमुख समस्याओं का वह समाधान करेंगे, नवंबर तक इसका असर दिखने लगेगा।

ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कराएंगे, 10000 नौकरी के बाद एक और ऐलान

पीके ने बांकीपुर में भाजपा को हराया

बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। 3 अगस्त को रिजल्ट जारी हुआ। इसमें जन सुराज पार्टी से पहली बार चुनाव लड़े प्रशांत किशोर ने 19 हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर ली। बांकीपुर सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से पांच बार विधायक रहे। उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव कराए गए।

उपचुनाव में पीके ने भाजपा के प्रत्याशी रहे नीरज कुमार सिन्हा को 19 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली जन सुराज पार्टी से पीके पहले विधायक बने। चुनाव जीतने के बाद से उनका जोश हाई है। उन्होंने बांकीपुर में 10 हजार युवाओं को नौकरी देने और प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कराने जैसी घोषणाएं भी की हैं। वह बांकीपुर को दो साल में आदर्श विधानसभा बनाने का भी वादा कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:10 हजार बच्चों की नौकरी तुरंत लगवाएंगे, सीवी दीजिए; प्रशांत किशोर का ऐलान
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Prashant Kishor Jan Suraaj Party Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।