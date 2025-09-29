2 घंटे सलाह देने के 11 करोड़ लेते हैं प्रशांत किशोर, 51 करोड़ तो GST और इनकम टैक्स में चला गया

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने राजनीतिक और कॉरपोरेट कंसल्टेंसी से अपनी करोड़ों की कमाई की एक झलक सोमवार को दिखा दी। पीके ने कहा कि पिछले तीन साल (वित्त वर्ष) में उन्होंने सलाह देने के बदले 241 करोड़ रुपये की फीस ली।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पांच बड़े नेताओं पर हमले दर हमले कर रहे जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने कंसल्टेंसी से होने वाली करोड़ों की कमाई की एक झलक दिखा दी है। उन्होंने सोमवार को बताया कि पिछले तीन साल (वित्त वर्ष) में राजनीतिक पार्टियों और कॉरपोरेट हाउसों को सलाह देने के बदले उन्होंने 241 करोड़ रुपये की फीस ली और इस आय पर 51 करोड़ रुपये का जीएसटी और आयकर भी जमा कराया। प्रशांत किशोर ने बताया कि इसी कमाई से उन्होंने जन सुराज पार्टी को 98 करोड़ रुपये का चंदा भी दिया है।