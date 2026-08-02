VIDEO: पटना SSP को राजनीति करना है तो... प्रशांत किशोर ने IPS को दी खुली चुनौती, बेवकूफ भी कहा

प्रशांत किशोर ने कहा है कि पटना एसएसपी को राजनीति करना है तो त्यागपत्र देकर मैदान में आ जाएं। लेकिन पद पर रहते हुए राजनीति को प्रभावित नहीं करने देंगे।

Prashant Kishor: जन सुराज के संयोजक और बांकीपुर उपचुनाव में जेएसपी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी कांतेश मिश्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि बीजेपी के दबाव में एसएसपी ने चुनाव के दिन(30 जुलाई को) जन सुराज के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बेवजह डिटेन कर लिया। उन्होंने कहा कि एक आईपीएस इस प्रकार से काम करे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर एसएसपी को राजनीति करना है तो त्यागपत्र देकर मैदान में आ जाए। यह भी कहा कि एक निरा बेवकूफ आदमी बिहार की जनता के साथ मनमानी नहीं कर सकता है।

रविवार को प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता बुलाई। उन्होंने कहा कि किस अधिकार से पुलिस ने हमारे नेताओं को घर से अरेस्ट किया? चुनाव खत्म होने के 1 घंटे पहले मतदान कराकर कुछ लोगों को छोड़ा गया। हमारे कई लोगों को शनवार की शाम को छोड़ा गया और कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया। एसएसपी दावा कर रहे हैं कि हम सिर्फ बाहर के लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, धारा 144 का उल्लंघन हो रहा था। वे बताएं कि रात में सोया हुआ व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन कैसे कर रहा था? पकड़े गए अधिकांश लोग पटना के स्थानीय हैं। उन्हें बिना कारण बताए पकड़ा गया।

वहीं 22 नंबर वार्ड यहां का पॉश इलाका है। वहां डिप्टी कलेक्टर के घर में घुसकर बीजेपी के लोग दबिश दे रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां सीनियर अफसर भाग गए, दूसरे दरोगा मिले उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी भाग गए हैं। वहां हमारे नेताओं से बीजेपी के लोगों ने बद्तमिजी भी की। ये आदमी वही एसएसपी है, जब NEET की छात्रा के साथ रेप-हत्या हुई तो उन्होंने कहा था कि ये आत्महत्या है। एसएसपी महोदय को ये बताना है महिला के घर में आपने पुलिस क्यों भेजा था? पुलिस हमारे लोगों के घर पर 3-3 बार दबिश करने पहुंची है, वहीं एसएसपी विज्ञप्ति जारी कर कहते हैं कि बाहरी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है, जन सुराज के कुल 54 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं भाजपा के कितने लोगों को गिरफ्तार किया है?