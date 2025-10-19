Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishor candidates selection including famous faces also balanced caste equations
प्रशांत किशोर ने चुन-चुनकर उतारे प्रत्याशी, कई फेमस चेहरे; जातिगत समीकरण भी साधा

प्रशांत किशोर ने चुन-चुनकर उतारे प्रत्याशी, कई फेमस चेहरे; जातिगत समीकरण भी साधा

संक्षेप: प्रशांत किशोर ने अब तक 116 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें कई जाने-माने चेहरे और प्रफेशनल्स भी शामिल हैं। वहीं किशोर ने बिहार के जातिगत समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। 

Sun, 19 Oct 2025 11:08 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की तारीख निकल चुकी है। एक तरफ जहां महागठबंधन में अब भी सीट शेयरिंग की स्थिति साफ नहीं हो पाई है वहीं जन सुराज पार्टी ने अपने 116 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसमें कई जाने-माने चेहरे, प्रोफेशनल, अकादमिक क्षेत्र के लोग और पुराने राजनीतिक घरानों के लोग शामिल हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी चेहरे हैं जिन्हें अपनी पहले की पार्टी से टिकट नहीं मिला। प्रशांत किशोर ने ऐसे चुन-चुनकर प्रत्याशी उतारे हैं जिन्हें जनता के सामने परिचय की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा है।

कौन-कौन से जानेमाने चेहरे

जन सुराज पार्टी ने फेमस गणितज्ञ केसी सिन्हा को कुम्हरार से टिकट दिया है। कायस्थ आबादी की वजह से इस सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी ने यहां वैश्य और कांग्रेस ने ईबीसी प्रत्याशी बनाया है। वहीं प्रशांत किशोर की नजर कायस्थ वोट पर है। करगहर सीट से प्रशांत किशोर ने भोजपुरी गायक रितेश पांडेय को उतारा है। वह एक ब्राह्मण चेहरे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना सहरसा से चुनाव लड़ेंगे।

पार्टी ने चुनावी मैदान में प्रोफेशनल्स पर भी कार्ड खेला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील लता सिंह को अस्थवान सीट से टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर मोरवा से मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी ने उन्हें ईबीसी वोटर को लुभाने के लिए वरीयता दी है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह को छपरा से, मटिहानी सीट से आईजीआईएमएस के डायरेक्टर डॉ. अरुण कुमार और मुजफ्फरपुर सीट से भौतिक वैज्ञानिक डॉ. अमित कुमार दास को टिकट दिया गया है। माझी सीट से सीनियर वकील वाईवी गिरि और भोरे से ट्रांसजेंडर कैंडिटेट प्रति किन्नर को मैदान में उतारा गया है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जुन सुराज का कहना है कि वह राजनीति में नए और हाई प्रोफाइल चेहरों को लाना चाहती है। 116 उम्मीदवारों में से 31 ईबीसी समाज से, 21 ओबीसी और 21 अल्पसंख्यक समाज से हैं। सरफराज आलम समेत कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें अपनी पूर्व पार्टी से टिकट नहीं मिला था। लोकसभा के पूर्व सदस्य और बिहार विधानसभा की जोकीहाट सीट से चार बार के विधायक रहे सरफराज आलम गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए थे। आलम सीमांचल क्षेत्र के दिवंगत राजद नेता तस्लीम उद्दीन के बेटे हैं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Prashant Kishor
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।