प्रशांत किशोर ने चुन-चुनकर उतारे प्रत्याशी, कई फेमस चेहरे; जातिगत समीकरण भी साधा

संक्षेप: प्रशांत किशोर ने अब तक 116 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें कई जाने-माने चेहरे और प्रफेशनल्स भी शामिल हैं। वहीं किशोर ने बिहार के जातिगत समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है।

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की तारीख निकल चुकी है। एक तरफ जहां महागठबंधन में अब भी सीट शेयरिंग की स्थिति साफ नहीं हो पाई है वहीं जन सुराज पार्टी ने अपने 116 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसमें कई जाने-माने चेहरे, प्रोफेशनल, अकादमिक क्षेत्र के लोग और पुराने राजनीतिक घरानों के लोग शामिल हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी चेहरे हैं जिन्हें अपनी पहले की पार्टी से टिकट नहीं मिला। प्रशांत किशोर ने ऐसे चुन-चुनकर प्रत्याशी उतारे हैं जिन्हें जनता के सामने परिचय की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा है।

कौन-कौन से जानेमाने चेहरे जन सुराज पार्टी ने फेमस गणितज्ञ केसी सिन्हा को कुम्हरार से टिकट दिया है। कायस्थ आबादी की वजह से इस सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी ने यहां वैश्य और कांग्रेस ने ईबीसी प्रत्याशी बनाया है। वहीं प्रशांत किशोर की नजर कायस्थ वोट पर है। करगहर सीट से प्रशांत किशोर ने भोजपुरी गायक रितेश पांडेय को उतारा है। वह एक ब्राह्मण चेहरे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना सहरसा से चुनाव लड़ेंगे।

पार्टी ने चुनावी मैदान में प्रोफेशनल्स पर भी कार्ड खेला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील लता सिंह को अस्थवान सीट से टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर मोरवा से मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी ने उन्हें ईबीसी वोटर को लुभाने के लिए वरीयता दी है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह को छपरा से, मटिहानी सीट से आईजीआईएमएस के डायरेक्टर डॉ. अरुण कुमार और मुजफ्फरपुर सीट से भौतिक वैज्ञानिक डॉ. अमित कुमार दास को टिकट दिया गया है। माझी सीट से सीनियर वकील वाईवी गिरि और भोरे से ट्रांसजेंडर कैंडिटेट प्रति किन्नर को मैदान में उतारा गया है।