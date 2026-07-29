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प्रशांत किशोर ने देर रात बुलाई आपात बैठक, बांकीपुर में वोटिंग से पहले जन सुराज में क्यों मचा हड़कंप

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के मतदान से ठीक पहले जन सुराज पार्टी में हड़कंप मच गया है। पार्टी के संस्थापक एवं बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने जन सुराज के नेताओं की बुधवार देर रात आपात बैठक बुला ली। बांकीपुर में गुरुवार को मतदान होना है। 

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बांकीपुर में मतदान से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने बुलाई जन सुराज की आपात बैठक (PTI File Photo)

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार को होने वाले मतदान से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने देर रात आपात बैठक बुला ली। जन सुराज के नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पीके ने कहा कि अगर जन सुराज के नेताओं को पुलिस ने नहीं छोड़ा, तो वह खुद थाने चले जाएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा है कि उनके 20 नेताओं को पटना पुलिस और एसटीएफ ने बेवजह गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, पुलिस का कहना है कि मतदान से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

जानकारी के अनुसार, जन सुराज पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं को बुधवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पटना पुलिस का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों के कारण बाहर से आए लोगों को पूछताछ के लिए थाना में रखा गया है। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

जन सुराज ने की चुनाव आयोग से शिकायत

हालांकि, जन सुराज इस पर ने आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही बांकीपुर विधानसभा के चुनाव पर्यवेक्षक, मुख्य चुनाव अधिकारी, चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त (नई दिल्ली) से शिकायत की।

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जन सुराज के इन नेताओं को पुलिस और एसटीएफ ने उठाया

जन सुराज पार्टी के निर्वाचन अभिकर्ता अजय द्विवेदी ने बुधवार शाम बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता पटना में अपने परिजन से मिलने या अन्य किसी कार्य से आए थे। उन्हें एकतरफा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कुछ नेताओं को पीहरबोर और जक्कनपुर थाने में रखा गया, तो कुछ को एसटीएफ उठा ले गई।

जन सुराज के अनुसार जिन्हें पुलिस ने उठाया है उनमें प्रत्युष पूर्व, अभय शर्मा, वरुण कुमार, विकास सिंह, अमीर इम्तियाज, मनीष झा, सुदर्शन मिश्रा समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं।

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पुलिस बोली- पूछताछ के लिए थाने लाए, कोई FIR नहीं

पटना सचिवालय के डीएसपी ने बताया कि थाना स्तर से यह कार्रवाई इसीलिए की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। वहीं, पीरबहोर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लाया गया है। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है।

बांकीपुर में सुबह 8 बजे से मतदान, पीके खुद मैदान में

पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान गुरुवार (30 जुलाई) को होगा। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट के उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशी मैदान में हैं।

बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा से नीरज सिन्हा कैंडिडेट हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं। वहीं, जन सुराज से पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद प्रत्याशी हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय और रोचक होने के आसार हैं। उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे।

(पटना से प्रधान संवाददाता के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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