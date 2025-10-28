Hindustan Hindi News
Prashant Kishor called Owaisi friend then said save Hyderabad no need in Seemanchal
प्रशांत किशोर ने ओवैसी को दोस्त बताया, फिर कहा- हैदराबाद बचाइए, सीमांचल में जरूरत नहीं

संक्षेप: प्रशांत किशोर ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अपना दोस्त बताते हुए नसीहत दी है कि वे अपना हैदराबाद संभालें और सीमांचल (बिहार) में उनकी जरूरत नहीं है। पीके ने कहा कि ओवैसी बिहार में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं।

Tue, 28 Oct 2025 10:13 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, किशनगंज/कटिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी सीटों पर अकेले लड़ रही जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हैदराबाद से सांसद एवं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अपना दोस्त बताया है। हालांकि, उन्होंने ओवैसी को नसीहत दी है कि वे अपना हैदराबाद संभालें और सीमांचल आकर कंफ्यूजन ना पैदा करें। बता दें कि ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल क्षेत्र की कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

प्रशांत किशोर ने सोमवार को किशनगंज में मीडिया से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी को बाहरी नेता करार दिया। उन्होंने कहा, “अगर आपने (ओवैसी) हैदराबाद संभाल लिया होता और तेलंगाना के मुसलमानों का भला कर लिया होता तो बढ़िया होता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भी ओवैसी आए थे, लेकिन वहां के मुसलमानों ने कह दिया था कि टीएमसी पर भरोसा है और उनकी भाजपा से लड़ाई है।”

पीके ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी वो गलती नहीं करेंगे, जो 2020 में हुई। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बाहरी बताते हुए कहा कि सीमांचल की रहनुमाई करने वाला यहीं का बेटा होना चाहिए। ओवैसी को हैदराबाद से आकर सीमांचल में आकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है।

वहीं, कटिहार में मुसलमानों से अपील करते हुए जन सुराज पार्टी के सूत्रधार ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से ना डरें, बल्कि अल्लाह से डरें और अपने हक के साथ खड़े रहें। उन्होंने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के डर से इन्हें वोट देते रहेंगे, तो उनके लालटेन के केरोसिन का तेल बनकर जलते रहेंगे।

