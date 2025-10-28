प्रशांत किशोर ने ओवैसी को दोस्त बताया, फिर कहा- हैदराबाद बचाइए, सीमांचल में जरूरत नहीं

संक्षेप: प्रशांत किशोर ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अपना दोस्त बताते हुए नसीहत दी है कि वे अपना हैदराबाद संभालें और सीमांचल (बिहार) में उनकी जरूरत नहीं है। पीके ने कहा कि ओवैसी बिहार में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी सीटों पर अकेले लड़ रही जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हैदराबाद से सांसद एवं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अपना दोस्त बताया है। हालांकि, उन्होंने ओवैसी को नसीहत दी है कि वे अपना हैदराबाद संभालें और सीमांचल आकर कंफ्यूजन ना पैदा करें। बता दें कि ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल क्षेत्र की कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

प्रशांत किशोर ने सोमवार को किशनगंज में मीडिया से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी को बाहरी नेता करार दिया। उन्होंने कहा, “अगर आपने (ओवैसी) हैदराबाद संभाल लिया होता और तेलंगाना के मुसलमानों का भला कर लिया होता तो बढ़िया होता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भी ओवैसी आए थे, लेकिन वहां के मुसलमानों ने कह दिया था कि टीएमसी पर भरोसा है और उनकी भाजपा से लड़ाई है।”

पीके ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी वो गलती नहीं करेंगे, जो 2020 में हुई। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बाहरी बताते हुए कहा कि सीमांचल की रहनुमाई करने वाला यहीं का बेटा होना चाहिए। ओवैसी को हैदराबाद से आकर सीमांचल में आकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है।