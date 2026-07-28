प्रशांत किशोर ने नीतीश के वीडियो को डीपफेक बताया, कहा- भाजपा सही साबित कर दे तो बांकीपुर चुनाव से हट जाऊंगा
प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव में नीतीश कुमार के वोट मांगने की अपील वाले वीडियो को डीपफेक बताते हुए भाजपा को इसे सही साबित करने का चैलेंज किया है। पीके ने कहा कि अगर यह वीडियो एआई से बनाया हुआ नहीं होगा, तो वह बांकीपुर से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) उम्मीदवार के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रचार की अपील वाले वीडियो को जन सुराज पार्टी के सूत्रधार एवं प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने डीपफेक बताया है। पीके ने दावा किया है कि नीतीश का वीडियो एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हार के डर से 'बीमार' नीतीश का फर्जी वीडियो बनाकर जनता को बरगला रही है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी है कि वह जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के इस वीडियो को सही साबित कर दे, तो जन सुराज बांकीपुर उपचुनाव से पीछे हट जाएगी।
पटना शहर की बांकीपुर सीट पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में यह आरोप लगाया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि कल एनडीए ने नीतीश कुमार की वीडियो अपील जारी की, वो सरासर फेक है। वह वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश ने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है।
उन्होंने कहा, "बीजेपी की हालत यह हो गई है कि पहले प्रचार में एनडीए के 202 विधायकों, मंत्रियों, सांसदों, जीविका दीदियों और पूरे सरकारी तंत्र को लगा दिया। जिस नीतीश कुमार का चेहरा बिहार के सभी सरकारी और राजनीतिक पोस्टरों से हटा दिया था। अब हार के डर से नीतीश कुमार और उनके समर्थकों की मदद लेने के लिए उनका फेक वीडियो जारी किया, वो हास्यास्पद है। वीडियो को ध्यान से देखें तो वह एआई से बनाया हुआ है। वह नीतीश का ओरिजिनल वीडियो बयान नहीं है।"
प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी इतनी डरी हुई है, कि नीतीश कुमार का गलत वीडियो बनाकर आधिकारिक तौर पर जारी करवाया गया। पीके ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर जेडीयू अध्यक्ष का वीडियो सही है तो वह अपनी पसंद के किसी भी पत्रकार के सामने नीतीश कुमार से वो बयान दिलवा दीजिए। ऐसा होने पर जन सुराज पार्टी बांकीपुर चुनाव से दो दिन पहले ही अपनी दावेदारी वापस ले लेगी। पीके ने यह भी कहा कि भाजपा हार के डर से हताश हो चुकी है और बांकीपुर में हर पैंतरे अपना रही है।
बांकीपुर में 30 जुलाई को वोटिंग
बता दें कि जेडीयू और भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से हाल ही में नीतीश कुमार का एक वीडियो जारी किया गया है। उसमें वह बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। मंगलवार शाम के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इस उपचुनाव में भाजपा से नीरज सिन्हा, जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता मैदान में हैं। इनमें त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।