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Prashant Kishor LIVE: बांकीपुर में Exit Poll जीतेगा या BJP, तीसरी परीक्षा में प्रशांत किशोर पास या फेल?

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Prashant Kishor LIVE: दूसरों को चुनाव लड़ाने वाले प्रशांत किशोर राजनीतिक जीवन की तीसरी परीक्षा में पास होंगे या फेल, आज बांकीपुर से इसका नतीजा आ रहा है। उप-चुनाव के एग्जिट पोल में उन्हें भाजपा पर भारी दिखाया गया था।

Prashant Kishor Nitin Nabin Samrat Choudhary
Prashant Kishor Nitin Nabin Samrat Choudhary

Prashant Kishor LIVE: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और दूसरे दलों व नेताओं को चुनाव लड़ा चुके प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक जीवन की तीसरी परीक्षा में आज बांकीपुर से पास होंगे या फेल, यह दोपहर तक साफ हो जाएगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा खाली की गई बांकीपुर विधानसभा सीट के उप-चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान दोपहर तक नतीजों में बदलते दिखेंगे। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव और उससे कुछ पहले 4 सीटों के उप-चुनाव में प्रशांत की जन सुराज पार्टी कोी भी सीट नहीं जीत पाई थी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के चुनाव को सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ जनमत की तरह पेश किया है और यह भी कहा है कि अगर जनता बीजेपी को हरा देती है तो इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी। 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान के बाद एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को भाजपा के नीरज सिन्हा पर भारी दिखाया गया था। राजद की रेखा गुप्ता को सर्वे में बहुत कमजोर माना गया और दावा किया गया कि राजद का काफी वोट प्रशांत को गया।

बांकीपुर सीट की मतगणना पटना के एएन कॉलेज में शुरू हो गई है। बांकीपुर में लगभग 30-31 राउंड में काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, क्योंकि 422 मतदान केंद्र हैं। आम तौर पर गणना में 14 टेबल लगते हैं, लेकिन बांकीपुर में कितने टेबल पर एक साथ गिनती हो रही है, यह अभी साफ नहीं हुआ है। अगर 14 टेबल पर गिनती हो रही होगी तो एक बार में 14 बूथ के ईवीएम के मत गिने जाएंगे और इस तरह से 30-31 राउंड में 422 पोलिंग बूथ के मतों की गिनती होगी। हर राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर, नीरज सिन्हा और रेखा गुप्ता सभी 25 कैंडिडेट को तब तक मिले मत की गिनती चुनाव अधिकारी सार्वजनिक करते रहेंगे। बांकीपुर में लगभग 35 फीसदी मतदान हुआ है जो इस सीट पर अब तक का सबसे कम वोटिंग है। इस सीट पर हर चुनाव में कम वोटिंग होती है।

Prashant Kishor LIVE 8.58 AM: एएन कॉलेज में बने बांकीपुर सीट के मतगणना केंद्र में गणना कक्ष के बाहर इंतजाम की निगरानी के लिए पटना के डीएम और एसएसपी बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से एसएसपी पर सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए काउंटिंग से अलग रखने की मांग की थी।

Prashant Kishor LIVE 8.54 AM: सहायक निर्वाचन आयुक्त राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 16 टेबल लगने की बात कही है। 16 टेबल पर गिनती की सूरत में 26-27 राउंड में मतगणना पूरी हो सकती है।

Prashant Kishor LIVE 8.50 AM: बांकीपुर सीट के पोस्टल बैलट की गिनती चल रही है। अभी डाक से मिले मतपत्रों के नंबर का इंतजार चल रहा है।

Prashant Kishor LIVE 8.01 AM: बांकीपुर में मतगणना शुरू। सबसे पहले पोस्टल बैलट गिने जाएंगे।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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