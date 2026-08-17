शपथ के बाद प्रशांत किशोर MLA ने जो पहला ऐलान किया, अब उसी से पीछे हट गए
जन सुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने सोमवार को विधानसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद मीडिया के सामने बतौर नए-नवेले MLA जो पहला ऐलान किया था, अब वह उसी से पीछे हट गए हैं।
जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और इकलौते विधायक प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार विधानसभा में सदस्य की शपथ लेने के बाद विधानमंडल परिसर में बतौर नए-नवेले एमएलए जो पहला ऐलान किया था, उससे वह पीछे हट गए हैं। प्रशांत किशोर ने स्पीकर प्रेम कुमार के चैंबर में शपथ के बाद बाहर निकलने पर मीडिया से कहा था कि वो अभी लखीसराय जा रहे हैं, लेकिन अब जन सुराज के सूत्रों ने साफ किया है कि प्रशांत किशोर अशोक धाम मंदिर के भगदड़ वाली जगह पर आज नहीं जा रहे हैं। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि प्रशांत अब मंगलवार यानी कल लखीसराय जाएंगे और भगदड़ की जगह का दौरा करेंगे। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि भगदड़ के बाद के हालात और सोमवारी भीड़ के मद्देनजर स्थानीय नेताओं ने उन्हें आज का दौरा टालने कहा था। आज सुबह अशोक धाम मंदिर में जल चढ़ाने वाली कतार के पास बिजली का एक पोल गिरने के बाद करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ मच गई थी, जिसमें 7 महिलाओं की मौत हो गई। इसमें दो दर्जन लोग घायल भी हुए हैं।
प्रशांत किशोर ने शपथ लेकर बाहर निकलने पर लखीसराय हादसे को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा था- ‘लखीसराय अभी जा रहे हैं। वहां घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद उस पर कुछ बोलना उचित होगा। अभी सूचना मिली है। लखीसराय पहुंचकर वहां जानकारी लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे। अभी जा रहे हैं।’ इससे पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता लेने पर कर्पूरी ठाकुर, श्रीकृष्ण सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी जैसे नेताओं को याद करते हुए कहा था कि उनके लिए गौरव की बात है कि वो उस सदन के सदस्य बने हैं, जहां ऐसे नेताओं ने समाज और राज्य की बेहतरी के लिए लंबे समय तक काम किया।
बता दें कि प्रशांत किशोर को 3 अगस्त को बांकीपुर सीट से उप-चुनाव में विजेता घोषित किया गया था। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली सीट पर भाजपा के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 19 हजार से ज्यादा वोट के अंतर से हराया था। नवंबर 2025 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहीं राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता 15 हजार वोट भी नहीं जुटा सकीं और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। प्रशांत किशोर को रोकने के लिए भाजपा ने नेताओं की टोली प्रचार में उतार दी थी, लेकिन राजद के कार्कारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव लगभग तीन हफ्ते की विदेश यात्रा पूरी करके जब तक पटना लौटे, तब तक प्रचार खत्म होने में दो दिन ही बचा था। उनके भाई और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी कैंडिडेट वीणा मानवी का पर्चा रद्द होने के बाद प्रशांत किशोर को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था।