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शपथ के बाद प्रशांत किशोर MLA ने जो पहला ऐलान किया, अब उसी से पीछे हट गए

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जन सुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने सोमवार को विधानसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद मीडिया के सामने बतौर नए-नवेले MLA जो पहला ऐलान किया था, अब वह उसी से पीछे हट गए हैं।

Prashant Kishor Oath Media
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जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और इकलौते विधायक प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार विधानसभा में सदस्य की शपथ लेने के बाद विधानमंडल परिसर में बतौर नए-नवेले एमएलए जो पहला ऐलान किया था, उससे वह पीछे हट गए हैं। प्रशांत किशोर ने स्पीकर प्रेम कुमार के चैंबर में शपथ के बाद बाहर निकलने पर मीडिया से कहा था कि वो अभी लखीसराय जा रहे हैं, लेकिन अब जन सुराज के सूत्रों ने साफ किया है कि प्रशांत किशोर अशोक धाम मंदिर के भगदड़ वाली जगह पर आज नहीं जा रहे हैं। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि प्रशांत अब मंगलवार यानी कल लखीसराय जाएंगे और भगदड़ की जगह का दौरा करेंगे। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि भगदड़ के बाद के हालात और सोमवारी भीड़ के मद्देनजर स्थानीय नेताओं ने उन्हें आज का दौरा टालने कहा था। आज सुबह अशोक धाम मंदिर में जल चढ़ाने वाली कतार के पास बिजली का एक पोल गिरने के बाद करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ मच गई थी, जिसमें 7 महिलाओं की मौत हो गई। इसमें दो दर्जन लोग घायल भी हुए हैं।

प्रशांत किशोर ने शपथ लेकर बाहर निकलने पर लखीसराय हादसे को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा था- ‘लखीसराय अभी जा रहे हैं। वहां घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद उस पर कुछ बोलना उचित होगा। अभी सूचना मिली है। लखीसराय पहुंचकर वहां जानकारी लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे। अभी जा रहे हैं।’ इससे पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता लेने पर कर्पूरी ठाकुर, श्रीकृष्ण सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी जैसे नेताओं को याद करते हुए कहा था कि उनके लिए गौरव की बात है कि वो उस सदन के सदस्य बने हैं, जहां ऐसे नेताओं ने समाज और राज्य की बेहतरी के लिए लंबे समय तक काम किया।

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बता दें कि प्रशांत किशोर को 3 अगस्त को बांकीपुर सीट से उप-चुनाव में विजेता घोषित किया गया था। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली सीट पर भाजपा के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 19 हजार से ज्यादा वोट के अंतर से हराया था। नवंबर 2025 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहीं राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता 15 हजार वोट भी नहीं जुटा सकीं और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। प्रशांत किशोर को रोकने के लिए भाजपा ने नेताओं की टोली प्रचार में उतार दी थी, लेकिन राजद के कार्कारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव लगभग तीन हफ्ते की विदेश यात्रा पूरी करके जब तक पटना लौटे, तब तक प्रचार खत्म होने में दो दिन ही बचा था। उनके भाई और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी कैंडिडेट वीणा मानवी का पर्चा रद्द होने के बाद प्रशांत किशोर को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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