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गमछा देखकर गोली मारो; सम्राट सरकार पर प्रशांत किशोर का हमला, बंटी यादव के परिवार से मिले

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रशांत किशोर ने कहा कि बंटी यादव की हत्या के पीछे कहीं न कहीं सरकार का चरित्र जिम्मेवार है। सरकार के मुखिया कहते हैं कि जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर गोली मारो और धर्म देखकर गोली मारो।

गमछा देखकर गोली मारो; सम्राट सरकार पर प्रशांत किशोर का हमला, बंटी यादव के परिवार से मिले

Prashant Kishor Samrat Choudhary News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने बंटी यादव हत्याकांड पर बड़ा हमला किया है। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब सरकार मुखिया ही जाति, गमछा और धर्म देखकर गोली मारने की बात कहते हैं तो अपराधियों का मन कैसे नहीं बढ़ेगा। पीके ने मांग किया कि बंटी यादव के हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और पुलिस वालों को लापरवाही की सजा मिले। गुरुवार को प्रशांत किशोर ने बंटी यादव के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। पुलिस, ने बंटी की हत्या के एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर दिया है।

प्रशांत किशोर ने कहा कि बंटी यादव की हत्या के पीछे कहीं न कहीं सरकार का चरित्र जिम्मेवार है। सरकार के मुखिया कहते हैं कि जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर गोली मारो और धर्म देखकर गोली मारो। मुखिया ही इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो, इस तरह के अपराध को बढ़ते हुए ही देखेंगे। पुलिस का रवैया है कि किसी की मौत के बाद यह बता देना कि वह शराब का काम करता था। लेकिन, यह सरासर गलत और नाइंसाफी है। अगर वह व्यक्ति गलत था, तो उसको पहले ही गिरफ्तार करना था। मौत के बाद चरित्र हनन करना सही नहीं है।

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पीके ने पूछा कि अगर पुलिस की बात मान भी लें कि बंटी शराब के धंधे में इन्वॉल्व था, तो उसके ऊपर कोई केस क्यों नहीं था? ऐसी स्थिति में इस इलाके के पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने समय रहते किसी अपराधी को नहीं पकड़ा। पीके ने कहा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके में जो भी गलत काम हो रहे हैं। ये काम बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव नहीं हैं। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए मरे हुए व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठा रही है। अगर बंटी यादव के खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है,तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है यह कहने का कि वह आदमी गलत था।

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प्रशांत किशोर ने कहा कि परिजनों ने पुलिस के आश्वसन पर रोड जाम खत्म कर दिया। उसके बाद भी बंटी यादव को बरामद करने की दिशा में ठोस काम नहीं किया गया। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। जितने भी पुलिस वाले इस प्रक्रिया में शामिल थे उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार हर हालत में अपराधियों को सजा होनी चाहिए और पुलिस पर कार्रवाई करे।

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बताते चलें कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहते हैं कि चुनाव हार या जीत के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि, मोदी जी को यह बताने के लिए लड़ रहे हैं कि बिहार की जनता को सम्राट चौधरी का नेतृत्व पसंद नहीं है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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