अपनों ने उन्हें बेचा... खुद दोषी हैं, नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का अटैक; सम्राट चौधरी को 'गमछा' पर लपेटा

सम्राट किशोर ने नीतीश कुमार की आलोचना की। कहा कि गलत के साथ रहिएगा तो आपके साथ भी गलत ही होगा। नीतीश कुमार के साथ जो हुआ उसके लिए कुछ हद तक वे खुद जिम्मेवार हैं। सम्राट चौधरी की हरा गमछा बयान के लिए आलोचना की।

Prashant Kishor on Nitish Kumar: जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा वार किया है। पीके ने कहा है कि नीतीश कुमार ने गलत लोगों को अपने साथ रखा और उन लोगों उन्हें राजनैतिक रूप से बेच दिया। 202 विधायकों का नेता होने के बावजूद उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। पीके सम्राट चौधरी को हरा गमछा वाले बयान पर लपेट लिया।

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि गलत के साथ रहिएगा तो आपके साथ भी गलत ही होगा। नीतीश कुमार के साथ जो हुआ उसके लिए कुछ हद तक वे खुद जिम्मेवार हैं। अपने साथ जिन लोगों को साथ रखा उन्होंने कमजोर पड़ने पर उन्हें बेच दिया। जिस नेता के पास 202 सीट का मैंडेट होगा वह राज्यसभा में क्यों जाएगा। नीतीश जी भी उसके लिए दोषी हैं। आज जो भी हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने सही लोगों को अपने साथ नहीं रखा।

हरा गमछा वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी मुखाल्फ़त की। कहा कि बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हरा गमछा, गेरुआ गमछा की बात की जा रही है। सब सत्ता के लिए खेल है। इसका प्रमाण यह है कि सम्राट चौधरी खुद कुछ साल पहले तक हरा गमछा लेकर घूम रहे थे। मूल रूप से ये भगवा गमछा वाले तो हैं नहीं। इनके पिताजी शकुनी चौधरी का भाषण वायरल है जो कह रहे थे कि मोदी जी को मुंगेर की धरती में गाड़ देंगे। ये कोई गमछे का रंग नहीं, राजनीति का रंग है। जनता जानना चाह रही है कि बिहार से गरीबी का रंग कब उतरेगा, पलायन का रंग कब उतरेगा, अपराध का रंग कब उतरेगा। अभी जिस छात्रा के साथ पटना के होटल में दुर्व्यवहार किया गया उस पर बुलडोजर कब चलेगा। सम्राट चौधरी ने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। अपराधियों के आकाओं के ठिकाने पर कब बुलडोजर ऐक्शन लेंगे।

उन्होंने कहा कि जनता समझ रही है कि सिर्फ सत्ता के लिए रंगों में बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी बांकीपुर में चुनाव आ रहा है। इसका असर चुनाव के परिणाम में दिखेगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्रित्व पर कहा कि अच्छे चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाले दल ने किस चेहरे को सीएम बनाया है इसकी चर्चा जनता में हो रही है।