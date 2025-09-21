सफाई नहीं दें तो सम्राट, अशोक, मंगल को बर्खास्त करें नीतीश कुमार; प्रशांत किशोर ने प्रेशर बढ़ाया

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि अगर उनके आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और मंगल पांडेय सफाई नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करें।

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि अगर उनके आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और मंगल पांडेय सफाई नहीं देते हैं तो उनको सरकार से बर्खास्त करें। प्रशांत ने कहा कि नीतीश कुमार ने आरोप पर सफाई नहीं देने पर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन छोड़ने की बात कही थी तो वो बात अशोक, सम्राट और मंगल पर भी लागू होती है। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को भाजपा नेता सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल व संजय जायसवाल और जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर कई तरह के आरोप लगाए थे।

प्रशांत किशोर ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा- “नीतीश व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं और चूंकि वो शारीरिक और मानिसक तौर पर थक गए हैं, तो अगल-बगल का जितना मंत्री-अफसर है, वो लूट रहा है। हमने कल उनका दस्तावेज जारी किया है। तो अब उन मंत्रियों की जिम्मेवारी है कि अपनी सफाई दें। लेकिन अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो नीतीश की जिम्मेवारी है कि वो उनको बर्खास्त करें। यही नीतीश कुमार हैं, जो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो कहा था कि आरोप पर सफाई दो, नहीं तो तुम्हारा गठबंधन छोड़ देंगे। अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होती है तो अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और मंगल पांडेय को भी सफाई देनी चाहिए।”