10 हजार बच्चों की नौकरी तुरंत लगवाएंगे, सीवी-बायोडाटा दीजिए; प्रशांत किशोर का बांकीपुर में ऐलान
जन सुराज पार्टी के सूत्रधार एवं बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने 10 हजार लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं से सीवी और बायोडेटा भी मांगे हैं।
बिहार के बांकीपुर से विधायक बने जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 10 हजार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है। पीके ने बांकीपुर विधानसभा में रहने वाले परिवारों से उनके पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के सीवी और बायोडेटा मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव में नौकरी देने का वादा नहीं किया था, फिर भी वह पहला काम यही करने जा रहे हैं। पीके ने कहा कि वह अपने संपर्क के आधार पर बेरोजगार युवाओं को ऑफिस और फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी दिलवाएंगे।
प्रशांत किशोर ने हाल ही में पटना शहर की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हराकर जीत हासिल की थी। 11 अगस्त मंगलवार से उन्होंने बांकीपुर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस दौरान वह वार्ड-वार्ड जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं।
विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर की पहली बड़ी घोषणा
पहले दिन आयोजित जनसभा में प्रशांत किशोर ने कहा कि उपचुनाव जीतने के बाद वह कहीं घूम नहीं रहे, बल्कि काम में लग गए थे। उन्होंने ऐलान किया, "आपके बच्चे अगर पढ़ लिखकर बेरोजगार बैठे हैं, तो उनका सीवी-बायोडेटा मेरे कार्यालय में भिजवाइए। हम कोशिश करेंगे कि हमारे संपर्क में जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनसे बोलकर बच्चों को नौकरी दिलवाएंगे।"
सरकारी नहीं, प्राइवेट नौकरी मिलेगी- पीके
पीके ने कहा कि वह किसी को भी सरकारी नौकरी दिलाने का वादा नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी ही मिलेगी, लेकिन बेरोजगार युवाओं को गुजर-बसर के लिए सहारा मिल जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले एक-दो साल में 10 हजार परिवारों के बच्चों को नौकरी दिलाने का उनका लक्ष्य है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि बांकीपुर बिहार का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र होगा, जहां सबसे ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। पीके ने कहा कि उन्होंने जीवन भर में जो भी संपर्क बनाए हैं, उनका इस्तेमाल वह बच्चों एवं युवाओं के रोजगार के लिए करेंगे।
बिहार से बाहर मिलेंगी नौकरियां- प्रशांत किशोर
पीके ने स्पष्ट किया कि युवाओं को फिलहाल बिहार के बाहर ही नौकरी दी जाएगी। क्योंकि, राज्य में अभी जन सुराज पार्टी की सरकार नहीं है। प्रशांत किशोर के अनुसार जब जन सुराज की सरकार बनेगी, तो यहां के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में ही इसकी व्यवस्था की जाएगी।
पीके ने वादा किया कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पढ़ाई, रोजगार, 1100 रुपये पेंशन, मुफ्त अनाज निश्चित तौर पर मिलेगा। पेयजल और साफ-सफाई समेत बाकी जो भी समस्याएं हैं, उन पर सरकार के साथ मिलकर काम होगा। उनमें थोड़ा समय लग सकता है।
प्रशांत किशोर ने भाजपा को उसके गढ़ में हराया
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को 19 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया। बांकीपुर को 3 दशक से भाजपा का गढ़ माना जा रहा। पीके ने यहां से चुनाव जीतकर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोरीं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने बांकीपुर को आदर्श विधानसभा बनाने का भी वादा किया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।