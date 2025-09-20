संजय यादव पर प्रशांत किशोर भी गर्म, कहा- राजद नेताओं को बुद्धि नहीं है जो...

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर कहा कि क्या आरजेडी में यादव नेताओं को बुद्धि नहीं है, जो हरियाणा का नेता पार्टी को चला रहा है।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर लालू परिवार में मचे घमासान के बाद सियासी पारा चरम पर है। इस बीच जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर तंज कसा है। पीके ने कहा कि क्या बिहार भर के यादव नेताओं को बुद्धि नहीं है, जो संजय यादव हरियाणा से आकर राजद को चला रहे हैं। आरजेडी में इतने बड़े-बड़े नेता हैं, यादव समाज से भी कई बड़े लीडर हैं। फिर भी बाहर से आया व्यक्ति (संजय यादव) बता रहा है कि कैसे राजनीति करनी है, तो लोग इसका विरोध करेंगे ही।

प्रशांत किशोर ने गुरुवार को समस्तीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी द्वारा बिहार अधिकार यात्रा के दौरान पिछले दिनों लोगों को फेंककर कलम देने के कृत्य की निंदा की। पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे हैं, यह उनके चरित्र और संस्कार को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि सामान्य परिवारों में कलम और कॉपी को सरस्वती मानकर प्रणाम किया जाता है। मगर तेजस्वी कलम को फेंक रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि ये कट्टा वाले नेता हैं, कलम वाले नेता नहीं हैं।