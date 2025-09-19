Prashant Kishor alleges Mangal Pandey took 25 lacs from Dilip Jaiswal via father but wife has 2.12 crores in her account दिलीप जायसवाल से 25 लाख लोन, बीवी के पास 2.12 करोड़; प्रशांत का मंगल पर नया आरोप, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री मंगल पांडेय पर जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फ्लैट खरीदने के लिए मंगल ने 25 लाख कर्ज लिया, लेकिन उनकी बीवी के खाते में 2.12 करोड़ रुपये हैं।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 19 Sep 2025 10:14 PM
जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं पर हमला जारी है। शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री मंगल पांडेय पर आरोप लगाया कि जब दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने अपने पिता के जरिए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से 25 लाख का कर्ज लिया, लेकिन उनकी पत्नी के बैंक खाते में 2.12 करोड़ रुपए हैं। प्रशांत किशोर ने मंगल की पत्नी उर्मिला पांडेय के पंजाब नेशनल बैंक के खाते का नंबर भी बताया और धमकी दी आगे वो इस खाते में कहां-कहां से पैसा आया है, यह भी बताएंगे।

प्रशांत किशोर ने कहा कि कोविड के दौर में मंगल पांडेय ने दिल्ली के द्वारका में फ्लैट खरीदा था, जिसके बारे में उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब हमने बताया था कि 25 लाख किस खाते से आया। वो पैसा दिलीप जायसवाल से लिया। सीधे ना लेकर पहले पिता के खाते में लिया, फिर पिता के खाते से पत्नी उर्मिला पांडे के नाम पर लिया और उस खाते से ही फ्लैट के मालिक को भुगतान किया गया।

प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडेय ने अपने बचाव में कहा था कि वो इतने ईमानदार मंत्री है कि उन्हें 25 लाख रुपये की जरूरत पड़ी तो पिता से कर्ज लेना पड़ा। प्रशांत ने मंगल पांडेय की पत्नी उर्मिला पांडेय के पंजाब नेशनल बैंक का खाता नंबर बताया और दावा किया कि उर्मिला के खाते में वर्ष 2019 और 2020 में 2.12 करोड़ से ऊपर रुपया जमा हुआ है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से है।

प्रशांत किशोर ने मंगल पांडेय से सवाल पूछा है कि वो बताएं कि अगर उनके पास फ्लैट के लिए 25 लाख रुपये नहीं था, जो आप दिलीप जायसवाल से पिता के जरिए कर्ज लिए, तो पत्नी के खाते में 2.12 करोड़ कहां से आया। अगर ये आया तो घोषित क्यों नहीं किया। अगर वो इसका जवाब देंगे तो हम यह भी बताएंगे कि ये 2.12 करोड़ रुपया किसके-किसके खाते से आया है। पीके ने कहा कि जैसे मंगल पांडेय ने 25 लाख की बात मानी, ये भी मान लें, नहीं मानेंगे तो ये भी बताया जाएगा कि पत्नी के खाते में 2.12 करोड़ रुपया कहां-कहां से आया है।