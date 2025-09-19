दिलीप जायसवाल से 25 लाख लोन, बीवी के पास 2.12 करोड़; प्रशांत का मंगल पर नया आरोप

बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री मंगल पांडेय पर जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फ्लैट खरीदने के लिए मंगल ने 25 लाख कर्ज लिया, लेकिन उनकी बीवी के खाते में 2.12 करोड़ रुपये हैं।

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं पर हमला जारी है। शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री मंगल पांडेय पर आरोप लगाया कि जब दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने अपने पिता के जरिए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से 25 लाख का कर्ज लिया, लेकिन उनकी पत्नी के बैंक खाते में 2.12 करोड़ रुपए हैं। प्रशांत किशोर ने मंगल की पत्नी उर्मिला पांडेय के पंजाब नेशनल बैंक के खाते का नंबर भी बताया और धमकी दी आगे वो इस खाते में कहां-कहां से पैसा आया है, यह भी बताएंगे।