Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPrashant Kishor again refuge in Gandhi Manoj Bharti explains why Jan Suraj Party doing penance
फिर गांधी की शरण में प्रशांत किशोर; मनोज भारती ने बताया- जन सुराज पार्टी क्यों कर रही प्रायश्चित

फिर गांधी की शरण में प्रशांत किशोर; मनोज भारती ने बताया- जन सुराज पार्टी क्यों कर रही प्रायश्चित

संक्षेप: प्रशांत किशोर ने गांधी की प्रतिमा के समीप ही मौन व्रत व उपवास की शुरुआत की। उपवास पर वे अकेले हैं। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि आम जनमानस तक  अपनी बात पहुंचाने में जन सुराज पार्टी असफल रही।

Thu, 20 Nov 2025 04:56 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेतिया
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने गुरुवार की दोपहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा गांधी आश्रम में एकदिवसीय मौन व्रत रखा। दोपहर 11.15 बजे शुरू हुआ उनका उपवास शुक्रवार की दोपहर तक चलेगा। मौन व्रत व उपवास को लेकर भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचे प्रशांत किशोर ने परिसर में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने गांधी आश्रम परिसर में स्थित गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तीन साल पहले प्रशांत किशोर ने यहीं से अपने सफर की शुरुआत की थी। चुनाव में उनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपने सहयोगियों के साथ गांधी की प्रतिमा के समीप ही मौन व्रत व उपवास की शुरुआत की। मौन व्रत व उपवास पर वे अकेले हैं मौके पर उपस्थित जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि बिहार के गरीबों की समस्या, बिहार में शिक्षा का अभाव, युवाओं का पलायन, बेरोजगारी के सही कारणों को आम जनमानस तक पहुंचाने में जन सुराज पार्टी असफल रही है।

ये भी पढ़ें:नीतीश के आधे मंत्री मगध, मिथिला और अंग से; पीछे रहे तिरहुत, सीमांचल, शाहाबाद
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हाल में संपन्न आम चुनाव में जनता ने जो मतदान किया है, इससे प्रतीत होता है कि आम लोग अभी भी जन सुराज की बातों को समझ नहीं पाए हैं या हम अपनी बात उन्हें समझा पाने में विफल रहे हैं। इसी को लेकर यह मौन उपवास रखा गया है । उन्होंने कहा कि पुनः जनता के बीच जाकर हम अपनी बातों को उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर के मौन व्रत व उपवास का कार्यक्रम गुरुवार की दोपहर 11:15 प्रारंभ हुआ है। यह 24 घंटे का मौन उपवास है। शुक्रवार की दोपहर 11:14 बजे यह समाप्त होगा। तत्पश्चात प्रशांत जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखा जाएगा।

भोजपुरी फिल्म के गायक व अभिनेता रितेश पांडे ने जन सुराज के क्रियाकलापों पर चर्चा की और पुनः जनता के बीच जाने की बात कही। मौके पर जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता विवेक कुमार, एमएलसी आफाक अहमद, प्रखंड अध्यक्ष प्रहलाद महतो, महासचिव दिनेश प्रसाद यादव, अभिजय सिंह ,रामबली चंद्रवंशी, अजय द्विवेदी, आरके मिश्रा सहित सैकड़ो जनसुराजी उपस्थित थे। गौरतलब है कि करीब दो वर्ष पहले पीके ने भितिहरवा गांधी आश्रम से ही पैदल यात्रा की शुरुआत की थी।

ये भी पढ़ें:नीतीश के नाम पोस्ट से तेजस्वी ने रिजल्ट के 6 दिन बाद चुप्पी तोड़ी, क्या कहा?
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Politics Prashant Kishor Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।