फिर गांधी की शरण में प्रशांत किशोर; मनोज भारती ने बताया- जन सुराज पार्टी क्यों कर रही प्रायश्चित

संक्षेप: प्रशांत किशोर ने गांधी की प्रतिमा के समीप ही मौन व्रत व उपवास की शुरुआत की। उपवास पर वे अकेले हैं। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि आम जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने में जन सुराज पार्टी असफल रही।

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने गुरुवार की दोपहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा गांधी आश्रम में एकदिवसीय मौन व्रत रखा। दोपहर 11.15 बजे शुरू हुआ उनका उपवास शुक्रवार की दोपहर तक चलेगा। मौन व्रत व उपवास को लेकर भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचे प्रशांत किशोर ने परिसर में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने गांधी आश्रम परिसर में स्थित गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तीन साल पहले प्रशांत किशोर ने यहीं से अपने सफर की शुरुआत की थी। चुनाव में उनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी।

अपने सहयोगियों के साथ गांधी की प्रतिमा के समीप ही मौन व्रत व उपवास की शुरुआत की। मौन व्रत व उपवास पर वे अकेले हैं मौके पर उपस्थित जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि बिहार के गरीबों की समस्या, बिहार में शिक्षा का अभाव, युवाओं का पलायन, बेरोजगारी के सही कारणों को आम जनमानस तक पहुंचाने में जन सुराज पार्टी असफल रही है।

हाल में संपन्न आम चुनाव में जनता ने जो मतदान किया है, इससे प्रतीत होता है कि आम लोग अभी भी जन सुराज की बातों को समझ नहीं पाए हैं या हम अपनी बात उन्हें समझा पाने में विफल रहे हैं। इसी को लेकर यह मौन उपवास रखा गया है । उन्होंने कहा कि पुनः जनता के बीच जाकर हम अपनी बातों को उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर के मौन व्रत व उपवास का कार्यक्रम गुरुवार की दोपहर 11:15 प्रारंभ हुआ है। यह 24 घंटे का मौन उपवास है। शुक्रवार की दोपहर 11:14 बजे यह समाप्त होगा। तत्पश्चात प्रशांत जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखा जाएगा।